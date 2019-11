4 novembre, Piunti attacca la Regione alle celebrazioni: “Assente, forse avevano una piazza più importante”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Celebrazione del 4 novembre con polemica da parte del sindaco Piunti che si scaglia contro la Regione durante il suo intervento pubblico.

“Ringrazio per la presenza l’Anpi, il senatore Fede, la Provincia rappresentata da Maria Rita Morganti, il Comune di Monteprandone, ma non posso ringraziare la Regione, visto che non c’è. Forse avrà avuto una piazza più importante di quella che è la quarta città delle Marche”.

Un attacco a sorpresa avvenuto in coda ad una cerimonia che ha previsto diverse tappe, come da tradizione: la commemorazione in centro all’altezza dei monumenti ai caduti e il passaggio presso la sede dell’associazione Marinai d’Italia.

“Voglio ringraziare in primis tutte le persone in divisa che ogni giorno garantiscono il quieto vivere non solo in Italia ma anche nelle missioni di pace all’estero. Mi piace poi ricordare chi per garantirci la libertà ha perso la vita. Mi riferisco ad esempio alla prima guerra mondiale, con quella la vittoria diventammo uno Stato che prima non c’era. Prima non ci riconoscevano come uno Stato unito ma un territorio dove le super potenze potevano fare delle manovre espansionistiche”.

Da parte del primo cittadino, inoltre, un elogio alla parola ‘patria’: “Quando ero giovane dire patria sembra qualcosa di anomalo, invece vuol dire terra dei padri“.