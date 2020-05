La Cantina dei Colli Ripani crea “Il Vicolo”, il rosato che celebra la via più stretta d’Italia

RIPATRANSONE – Il 2020 sarebbe dovuto entrare nel vivo degli appuntamenti fieristici di stagione. Invece l’emergenza Coronavirus ha stravolto i calendari e ridimensionato le priorità. Un ricco calendario di impegni internazionali è stato rimodulato e spostato ad altri periodi. In questo contesto la Cantina dei Colli Ripani, cantina cooperativa nata a Ripatransone nel 1969, non rinuncia ad investire nel futuro e a puntare sulle novità.

Sono due le principali sorprese che riguardano la Cantina in questo periodo. La prima buona notizia è la nuova etichetta dell’Anima Mundi, il vino passito ricavato dalle uve passerina autoctone. Si tratta di un prodotto che da anni fa parte del catalogo della cantina e che ora si presenta con una nuova vesta grafica.

L’intuizione nasce dal nome, che esprime il bene più importante dell’azienda, l’unità. L’etichetta declina in modo unico ed evocativo il concetto dell’unità del tutto, come anima di ogni singolo aspetto della natura. Il restyling, realizzato dall’Art Director Andrea Castelletti, segue quel percorso di crescita, soprattutto sulla comunicazione del brand, che da qualche anno la Cantina ha deciso di intraprendere.

Un percorso che si fonda da un lato sulla propensione internazionale, sempre più evidente negli ultimi anni, dall’altro su peculiarità importanti, come la socialità, con oltre 330 soci coinvolti nell’attività, e il rispetto della terra, quei Colli Ripani che negli anni sono diventati sinonimo di qualità, di cura e dedizione per la bellezza. Proprio il tema del territorio, il legame con le bellezze della città di Ripatransone sono gli elementi principali che hanno ispirato il nome e l’etichetta per il nuovo vino della Cantina.

Ed è questa la seconda grande novità del 2020. Il nuovo vino si chiama “il vicolo”, scritto rigorosamente in minuscolo, ed è un omaggio ad un vicolo molto famoso che, a suo modo, detiene un piccolo, grande record. È il vicolo più stretto d’Italia e si trova proprio a Ripatransone. “Il vicolo” è un Marche IGT Rosato, una tipologia di vino che, con il suo colore rosa tenue e il profumo fruttato, ha la caratteristica di unire due prospettive sul gusto molto diverse tra loro. Una fusione di punti di vista che è capace di sorprendere e sfidare la prospettiva.

Proprio quello che avviene quando si decide di attraversare il vicolo più stretto d’Italia. Lo sguardo, un po’ sospeso dallo stupore, va in alto e ai lati. Da questa suggestione nasce la grafica dell’etichetta, opera ancora una volta dell’Art Director Castelletti. Continua così il dialogo costante dell’azienda con la sua città, Ripatransone, un percorso che si radica profondamente nel territorio e mira a valorizzarne tutte le sue qualità. Ogni nuovo vino è occasione per celebrare un’unione che dura da decenni e che, ogni volta, è capace di raccontare in modo fresco e originale ciò che lega la Cantina ai Colli Ripani. E viceversa.

La presentazione ufficiale dell’Anima Mundi e del vicolo sarebbe dovuta avvenire al Vinitaly del 2020, una dei più importanti appuntamenti dell’anno. Con il suo annullamento la Cantina ha deciso di rendere disponibili i nuovi prodotti già da questo mese nei punti vendita sparsi nel territorio e anche nello shop online