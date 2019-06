Monteprandone, torna alla luce l’antico lavatoio. Loggi: “I miei nonni venivano qui a lavare i panni”

MONTEPRANDONE – In tanti hanno accompagnato il sindaco Sergio Loggi, ieri pomeriggio, nell’inaugurazione dell’antico lavatoio pubblico di via Borgo da Sole realizzato nel lontano 1908. All’epoca il lavatoio rappresentava un punto di ritrovo per la quasi totalità delle donne che si occupavano della gestione della casa compreso il lavaggio della biancheria e dell’approvvigionamento di acqua per usi domestici.

Nel corso degli anni l’opera ha subito varie modifiche strutturali, in particolare per quanto riguarda la copertura. Anche le vasche in travertino che erano piuttosto ammalorate. Nel 2017 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di recupero e risanamento conservativo redatto dall’architetto Mirco Assenti.

Sono stati investiti 90.000 mila euro di cui 50.000 provenienti da fondi europei di sviluppo regionale (POR FESR 2014-2020) reperiti tramite un accordo con la Regione Marche, 5000 euro provenienti dall’Aato 5 Marche, nell’ambito di un progetto complessivo che ha previsto per il restauro, il risanamento e la messa in funzione del patrimonio di oltre 50 fontane, lavatoi e abbeveratoi pubblici di particolare interesse storico e artistico della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo e i restanti 35.000 euro provenienti da fondi comunali.

“Con il restauro dell’antico lavatoio comunale – ha spiegato il sindaco – recuperiamo un nuovo pezzo di memoria della nostra comunità. Ricordo quando anche i miei nonni venivano qui a lavare i panni. Spero che questo luogo, un tempo utilizzato per fini sociali, oggi possa diventare un luogo della cultura. Dopo la Fonte Vecchia e il lavatoio comunale, intendiamo recuperare la fontana situata lungo la provinciale all’incrocio con Colle Sant’Angelo”.

All’inaugurazione erano presenti anche il consigliere regionale Fabio Urbinati, la consigliera provinciale Maria Rita Morganti e il presidente del Bim Luigi Contisciani.