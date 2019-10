Parchi, piste ciclabili, colonnine elettriche e luci a led. Due milioni di euri per la svolta ‘green’ di Monteprandone

MONTEPRANDONE – Due milioni di euro per regalare un nuovo volto a Monteprandone. Un importo entrato nelle casse comunali grazie alla partecipazione ad un bando nazionale “per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane” che vide la realtà picena classificarsi quattordicesima su un totale di 853 progetti presentati.

“Nelle Marche solo sei città sono state finanziate e la nostra è l’unica della provincia”, afferma orgoglioso il sindaco Sergio Loggi.

Un cammino partito nel 2015 e che include, all’interno del pacchetto economico, anche il sostegno di Comune (75 mila euro) e associazioni (CentoperCento ed Enea Onlus per 25 mila euro).

L’iter, lungo e complesso, si è diviso in due fasi: da una parte i progetti sociali e culturali, che hanno goduto di un contributo di 290 mila euro, e dall’altra investimenti sulle opere pubbliche per circa 1,7 milioni.

In questa seconda categoria troviamo la ristrutturazione di strade e marciapiedi, la realizzazione di nuovi parchi pubblici, parco bau e impianti fognari, il rifacimento di aree parcheggio e segnaletica e un rafforzamento sotto il profilo della videosorveglianza.

Ma in quale aree si interverrà? Innanzitutto lungo l’asse viario di viale De Gasperi dove, tra le altre cose, saranno installati sensori sulle strisce pedonali che riconosceranno le persone in fase di attraversamento. Queste verranno illuminate da lampade a led con un segnale di allerta che si azionerà a distanza.

Nella zona bocciodromo-campi sportivi sorgerà un’area fitness integrata con attrezzi utili alla riabilitazione e idonei ai disabili. Giochi invece nel parco di via della Liberazione e, a sorpresa, anche una rimessa per dieci biciclette ricoperta dal verde.

Ed ancora, nel parco di via Gramsci ecco il parco destinato alle arti visive e musicali, con presenza di essenze arboree, mentre nelle vicinanze sarà riqualificato il parcheggio, in cui verranno installate le colonnine per la ricarica dell’automobile.

Capitolo piste ciclabili: i percorsi, esenti da cemento e bitume, godranno di illuminazione notturna. Infine, non mancheranno due nuove fontanelle d’acqua potabile (di cui una accessibile ai portatori di handicap), nuove panchine con caricatori usb e cestini eco-friendly capaci di raccogliere e suddividere scarti di carta, plastica e organico.

A svolgere i lavori sarà la ditta Almacis di Pescara. “L’intero restyling – precisano dal Comune – garantirà un’implementazione di verde urbano. Monteprandone punta così a diventare ancora più appetibile”.

La conclusione degli interventi è fissata, salvo imprevisti, per la prossima estate.