Monteprandone, orti scolastici e biodiversità nelle scuole d’infanzia

MONTEPRANDONE – L’Assam, la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nell’ambito del progetto “Biodiversità agraria Marche”, hanno bandito il concorso “ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA” «L.R. 12/2013 a tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano» anche per l’anno scolastico 2017/2018.

Il concorso si rivolge agli alunni delle scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, statali e paritarie, della regione Marche ed è finalizzato alla realizzazione e cura di un orto, con tecniche agricole biologiche, e al consumo dei prodotti della biodiversità agraria marchigiana così ottenuti.

Cogliendo l’occasione del Bando, la Responsanbile Elena Cantalamessa , le docenti Antonella Reginelli e Debora Amabili, della Scuola dell’Infanzia Colle Gioioso di Monteprandone dell’I.C. di Monteprandone hanno presentato il progetto intitolato «Bio bio… quest’anno l’orto lo faccio IO» che è risultato l’unico vincitore nella Provincia di Ascoli Piceno, rispetto a 20 vincitori dell’intera Regione Marche, su 62 progetti proposti.

La Dirigente dell’ISC di Monteprandone, Prof.ssa Francesca Fraticelli, si è dichiarata soddisfatta di questa nuova opportunità e felice che i protagonisti siano proprio i bambini dell’infanzia, sottolineando l’importanza che la scuola si faccia promotrice di buone pratiche quotidiane sin dalla più tenera età, invitando a una riflessione sugli attuali stili di vita e favorendo il legame tra i bambini e la natura.

Per il supporto al progetto, si ringraziano il Sindaco Stefano Stracci, la Consigliere delegato all’istruzione del Comune di Monteprandone, dott.ssa i Daniela Morelli e l’Amministrazione Comunale, di decisiva rilevanza per la realizzazione dell’orto e della serra.

Il progetto «Bio bio… quest’anno l’orto lo faccio io» prevede il coinvolgimento di 6 classi di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia “Colle Gioioso” I.C. Monteprandone, per un totale di circa 150 bambini.

Il percorso vedrà impegnati gli alunni sotto la supervisione e la guida delle insegnanti che affiancheranno al programma ministeriale quest’attività interdisciplinare che lega insieme tutti gli aspetti sensoriali, inaugura un approccio allo studio delle scienze naturali, promuove l’osservazione attenta e la responsabilità di tenere in vita un progetto, tutto questo senza tralasciare il divertimento e il piacere di stare all’aria aperta. Verranno utilizzate molte sementi Autoctone, fornito dall’Assam, con il fine di proteggere la biodiversità locale a rischio estinzione o erosione genetica, e far riscoprire e valorizzare il prodotto di origine locale.

A questa metodologia si uniranno una serie di approfondimenti in aula a cura della Partners In Service srl titolare del CEA (Centro di Educazione Ambientale) «Ambiente e Mare» riconosciuto dalla R. Marche, che da più 4 anni è attivo a promuovere nel territorio gli “orti Bio”.

Il CEA «Ambiente e Mare» metterà in campo i suoi Educatori Qualificati realizzando a scuola Laboratori Sensoriali/scientifici sulla Biodiversità, l’Agricoltura Biologica, l’Educazione Ambientale e Alimentare, Responsabile dell’intero Team di esperti del settore è la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini che ha sintetizzato così la portata del proprio contributo al progetto. «Porremo l’accento sul concetto di Biodiversità e sua salvaguardia, attraverso un’agricoltura sostenibile che rispetti le stagioni e non alteri l’ecosistema, in questo senso biologica, tra i concimi naturali parleremo anche del Bio-Compost». Inoltre sono state attivate e/o si stanno attivando collaborazioni con l’Istituto Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno, l’Istituto CREA -ora Unità di ricerca per l’orticoltura di Monsampolo del T., Legambiente, Azienda Biologica “Lorenzo” e l’Azienda Florovivaistica”La Fiorita”.