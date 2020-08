Monteprandone, a causa del maltempo è stato rinviato “L’Incantapiazza”

MONTEPRANDONE – Causa maltempo, l’appuntamento de “L’incantaPiazza” in programma questa sera è rinviato a martedì 18 agosto.

Il mago Fabiano, al secolo Fabiano D’Angelo, e suo “Il fantastico mondo dei burattini” porteranno i bambini in un lungo viaggio di una tradizione millenaria che attraversa da sempre popoli e culture. Una serata all’insegna della magia dei burattini. La rassegna però prevede mercoledì 12 agosto, quando il mago Alex, Alessandro Morganti il ventriloquo più famoso della Regione Marche, offrirà a grandi e piccini una serata in compagnia dei suoi unici e magici aiutanti. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21 e si tengono in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Nel rispetto delle norme anti-covid, è obbligatoria la prenotazione al numero 3791985147 o via email [email protected] Massimo 150 posti a sedere.

Per info www.monteprandone.gov.it