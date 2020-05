Centobuchi, cittadini ostaggio di un odore nauseabondo che arriva dall’Abruzzo. Loggi: “Stiamo dialogando con i comuni sotto il Tronto”

MONTEPRANDONE – Da giorni arrivano segnalazioni di un odore nauseabondo che, soprattutto in determinati momenti della giornata, arrivano dal vicino Abruzzo. L’area più esposta è, come è facile immaginare, quella che si trova all’estremità meridionale di Centobuchi da dove in molti parlano di “situazione invivibile”. Tra loro Franco Tufoni che sottolinea come questa situazione vada avanti ormai da settimane, se non addirittura da mesi. Della situazione è a conoscenza il sindaco Loggi che ha instaurato un dialogo con i suoi colleghi dei comuni oltre Tronto interessati dal particolare fenomeno.

“Fenomeno” che in Abruzzo conoscono bene dal momento che al centro c’è un’azienda che effettua la lavorazione di materiali di scarto e che è stata oggetto di diversi esposti e polemiche proprio a causa dei cattivi odori. “Mi sto relazionando con il sindaco di Colonnella Leandro Pollastrelli – spiega Loggi – e devo risentirlo proprio nelle prossime ore perché potrebbero esserci delle novità. Purtroppo, anche se il problema interessa anche una parte del nostro comune, che è marchigiano, l’origine di tutto è in Abruzzo e, quando si tratta di questo genere di materie, le regole e le leggi sono diverse da regione a regione”.