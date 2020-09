Miasmi da Colonnella, scadono i termini per l’adeguamento impianti. “Ad oggi non è cambiato nulla”

Molti turisti e residenti nelle aree di Porto d’Ascoli, Agraria, Centobuchi, Stella, ma anche Isola e Martinsicuro, da qualche mese potrebbero aver percepito, spesso nelle prime ore del mattino ed al tramonto, dei forti miasmi. Forse in alcuni casi li hanno erroneamente imputati a fogne o, specie in zona Porto d’Ascoli, al depuratore della Sentina. I residenti di Colonnella e chi lavora in Valle Cupa invece, combatte con questi miasmi da diversi anni, potendo attribuire la provenienza ad impianto per il trattamento di fanghi di depurazione per l’ottenimento di compost, sito a Colonnella.

Dopo lunghi anni di disagi e lotte è arrivata la scadenza dei 15 giorni concessi all’azienda dalla Regione Abruzzo, con la diffida del 19 Agosto scorso, utili per rimediare alle non conformità riscontrate in ambito di filtraggio e stoccaggio del materiale, oltre che al superamento dei limiti relativi all’emissione in atmosfera di ammoniaca. Questo fatto determinerebbe, come emerge dal documento della Regione, “l’insussistenza dei requisiti minimi di funzionamento del presidio depurativo”.

Lo conferma Gianluca Conti, referente marchigiano del comitato spontaneo legato al gruppo Facebook Basta Puzza; il comitato è nato a Colonnella ormai da qualche anno, e con la creazione del gruppo FB ha consentito l’aggregazione di cittadini dei 6 comuni tra Abruzzo e Marche, vittime dei miasmi. (Colonnella, Controguerra, Martinsicuro, San Benedetto, Monteprandone e Monsampolo del Tronto – ndr)

E’ Cambiato qualcosa dal 19 agosto e pensate che questo provvedimento sia risolutivo?

Purtroppo da un punto di vista olfattivo non abbiamo registrato alcuna variazione e temiamo che i tempi per tornare alla normalità siano più lunghi, ammesso che la rimozione delle non conformità rilevate sia sufficiente ad eliminare i miasmi. Questo lo scopriremo solo tra qualche giorno, ma non siamo molto ottimisti. Non nascondo che tutti speravamo di poter notare qualche miglioramento ma fino ad ora, la situazione resta invariata.

Crediamo che dovrà comunque esserci un’ulteriore visita ispettiva di Arta ed Arpam per verificare quanto messo in atto dall’azienda. Confidiamo nella tempestività dei controlli da parte di questi due Enti che hanno dimostrato grande reattività e competenza.

Arta ed Arpam hanno rassicurato, durante la conferenza stampa a Centobuchi del 19 agosto, che le emissioni non sono direttamente dannose per la salute. Questo vi rassicura?

Certamente il fatto che l’aria non sia tossica è confortante, ce lo ha confermato il Dott. Marchetti, direttore di Arpam; tuttavia l’inquinamento olfattivo, specie se persistente, come in questo caso, porta un disagio psicofisico, viene spiegato in diversi documenti che questo innesti una risposta di difesa da parte dell’organismo, che attiva, tra l’altro, un’eccessiva produzione di cortisolo, noto come “ormone dello stress” il quale inibisce la produzione di anticorpi. Quindi Immunodepressione, disturbi del sonno, cefalea e problemi gastrointestinali possono essere causati da una prolungata esposizione ad inquinamento olfattivo e cronicizzarsi. Sappiamo bene quanto sia essenziale un sistema immunitario efficiente in questa fase, sia nelle persone sane, che nei molti abitanti della zona che hanno patologie pregresse e che non sono libere di poter cambiare l’aria in casa, aprire le finestre nelle giornate calde, o passeggiare all’aria aperta per alleviare i propri disagi.

Se i miasmi dovessero proseguire, quali sono gli scenari che immaginate? Quali saranno i prossimi passi del comitato Basta Puzza?

In primis ci preme sottolineare che non si tratta di una lotta contro l’azienda o i suoi dipendenti, bensì contro i disagi. Personalmente ritengo che aziende come questa, presenti su tutto il territorio nazionale, svolgano una funzione importante e mi auguro che possano continuare a svolgerla al meglio e con successo. Chiediamo però che tutti, dalle Regioni, all’azienda e gli altri enti territoriali, collaborino al fine di garantire il servizio ed il lavoro, ma sopratutto il benessere e la salute degli abitanti e delle altre aziende della zona. Fino ad ora abbiamo registrato una forte e puntuale risposta e vicinanza dei consiglieri regionali Urbinati (Marche) e Pepe (Abruzzo), dei Sindaci Loggi e Narcisi, come dell’Assessore alla Sanità marchigiana Sciapichetti, e dei vertici di Arpam ed Arta che ringraziamo. Come cittadini abbiamo percepito però minor interesse e partecipazione da parte della Regione Abruzzo e dell’Amministrazione Sambenedettese. Quindi per il futuro non possiamo che confidare che anche questi enti dimostrino con forza e fatti concreti quanto hanno a cuore il benessere dei cittadini della Val Tronto. E’ giunto il momento che tutte le autorità competenti in materia prendano atto di un problema che viene segnalato invano da anni, e si attivino al fine di risolverlo. I prossimi passi, se necessari, saranno quelli che prevedono le leggi, in escalation, fino ad arrivare ad una soluzione: in gioco ci sono i diritti di persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione, oltretutto enormemente svalutata, aziende, operatori turistici e ristoratori che hanno visto scappare clienti appena seduti al tavolo, figli che non possono giocare all’aperto. Credo che il buonsenso, le leggi e le Istituzioni debbano proteggerci da queste situazioni.