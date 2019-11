Matrimoni, nel Piceno si fa all’antica. Sono più i matrimoni religiosi di quelli civili. Ma in Italia accade il contrario

ASCOLI PICENO – Se il dato nazionale ha fatto registrare uno storico cambio di marcia, con il numero dei riti civili che, per la prima volta, ha superato quello delle cerimonie religiose, la provincia di Ascoil sembra essere rimasta fedele alla tradizione. Sono ancora di più i matrimoni con il prete, l’altare e le navate di una chiesa. Nel 2018 infatti in provincia si sono registrati, in tutto, 669 matrimoni. Di questi 382 sono stati di tipo religioso mentre i restanti 287 sono stati officiati con rito civile.

Ascoli città più tradizionale

E’ proprio il capoluogo di provincia a far registrare il numero maggiormente “tradizionale”. Nella sola Ascoli, infatti, i riti religiosi sono stati quasi il doppio di quelli civili (128 contro 74) mentre nel resto della Provincia il distacco è stato minimo. Sono sempre di più i matrimoni in chiesa ma per poche unità rispetto a quelli davanti ad un pubblico ufficiale (254 contro 213).

Dato in controtendenza

Il dato che arriva dal Piceno è in notevole controtendenza con la media nazionale che, come detto, per la prima volta ha fatto registrare un clamoroso “sorpasso” dei matrioni religiosi su quelli civili. Secondo l’Istat infatti le unioni sull’altare sono state 22.328 mentre quelle “esterne” alle chiese sono state 28.251. Nelle stesse Marche si è registrato un maggior numero di matrimoni civili nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata. All’antica sono rimasti soltanto i territorio di Ascoli e Fermo.