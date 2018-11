Le eccellenze marchigiane protagoniste in Albania

Le Marche grandi protagoniste in Albania in occasione della terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in corso dal 19 al 25 novembre 2018.

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli in questi giorni è a Tirana per partecipare agli eventi previsti nell’ambito della manifestazione tra i quali, ieri sera, il ricevimento ufficiale dell’ambasciatore italiano Alberto Cutillo (FOTO).

“Gli appuntamenti in corso – spiega Ceriscioli – mirano a far conoscere sempre di più all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità. In questo contesto, le Marche enogastronomiche, che in questi anni stanno crescendo significativamente a livello internazionale, non potevano mancare. L’agroalimentare rappresenta un settore strategico della vita economica e culturale di questa regione e quella di oggi è una ottima occasione per valorizzare le eccellenze marchigiane veicolando l’enogastronomia regionale attraverso iniziative gestite con grande professionalità. Si tratta di un progetto dal respiro turistico in una vetrina di livello internazionale che coinvolge gli enti locali, le imprese, le scuole e l’università in una promozione mirata e coordinata del nostro territorio ”.

Questa sera infatti, grazie all’organizzazione di Tipicità Marche in missione in Albania con una delegazione guidata dal direttore Angelo Serri e dal coordinatore Alberto Monachesi e composta da alcuni rappresentanti degli Enti locali, delle Università di Camerino e della Politecnica delle Marche, delle categorie e da dieci imprenditori marchigiani, si terrà l’evento “Vivere All’Italiana: Taste Marche Experience”. Saranno presenti ambasciatori da tutto il mondo, rappresentanti dell’Unione Europea e del Governo Albanese oltre a numerosi giornalisti del settore compresa una troupe del Tg5 guidata dal caporedattore e curatore della rubrica “Gusto” Gioacchino Bonsignore e il conduttore radiofonico di Caterpillar Radio2 Marco Ardemagni.

La serata prevede una cena con show ed intrattenimento musicale dedicata al territorio ed alle eccellenze enogastronomiche marchigiane. Il menù è stato ideato dagli chef del marchio Tipicità con l’ausilio di professori e studenti degli Istituti professionali alberghieri Panzini di Senigallia e Urbani di Porto Sant’Elpidio, in collaborazione con alcuni studenti di istituti professionali albanesi.

In occasione della sua visita in Albania inoltre, il presidente Ceriscioli questa mattina è intervenuto anche all’incontro della Task Force Adriatico Ionica, che si è svolta al termine delle iniziative di AI-NURECC (Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities) di questi giorni, con l’obiettivo di capitalizzare le opportunità offerte da questa importante rete, coordinata dalla CRPM (Conference of Peripheral Maritime Regions), per sviluppare progetti concreti nell’area Adriatico- Ionica nei settori del turismo-cultura, dell’innovazione tecnologica, delle politiche giovanili e della formazione professionale. Scopo dell’incontro fare un’analisi dei bisogni dell’area e scambiare buone pratiche per trovare nuove soluzioni e proporre nuovi progetti e azioni concrete in allineamento con i fondi della prossima programmazione europea.