I vini del Piceno protagonisti sabato su Raidue

ASCOLI PICENO – La cucina marchigiana protagonista sabato su Raidue all’interno del programma “In viaggio con Marcello”. L’appuntamento, in onda alle 10.15, si concentrerà sul tema delle uova, alimento storicamente disponibile con grande facilità in tutta la regione, sia sulle mense dei ricchi che su quelle dei poveri.

La chef maceratese Iginia Carducci, si cimenterà nelle preparazioni più apprezzate della regione raccontandone le origini, quasi sempre legate alla tradizione rurale del territorio.

Dai maccheroncini di Campofilone, con il loro elevatissimo contenuto di tuorli d’uovo, ai saporitissimi “vincisgrassi”, uno degli emblemi della tavola marchigiana.

Come sempre, anche nella puntata sulle Marche verrà valorizzato il legame con il mondo del vino e i possibili abbinamenti tra i cibi in tavola e i vini della tradizione regionale. Questa volta, in primo piano ci saranno i vitigni delle zone collinari di Jesi e dei Colli Piceni.