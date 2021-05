VIDEO Il Mare in Fiore, in tanti per la prima giornata. Domani (domenica) si replica, dalle 9 alle 20 sul lungomare di Grottammare

GROTTAMMARE – Piante, fiori, vasi e tutto ciò che concerne la cura del verde saranno i protagonisti anche per tutta la giornata di domani, domenica 23 maggio, a Grottammare. Dalle 9 alle 20, torna infatti, sul Lungomare della Repubblica, zona centro, “Il Mare in Fiore”, seconda edizione della mostra mercato florovivaistica. L’evento è patrocinato dal Comune di Grottammare e promosso dall’agenzia Mylove Eventi, specializzata nell’organizzazione di mostre mercato e già promotrice di manifestazioni con il tema del giardinaggio a Civitanova Marche, Foligno, Porto San Giorgio, Tolentino. In tanti, oggi, hanno visitato gli stand.



Un nuovo appuntamento, dunque, dedicato al giardino e ai balconi ricco di proposte per i visitatori eche, anche questa volta, ha richiamato professionalità locali ma anche produttori arrivati da centinaia di chilometri di distanza. Queste piante, ad esempio, arrivano da Terlizzi, in provincia di Bari. Ecco il nostro servizio.