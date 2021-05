Un logo per il patto dei comuni che si affacciano sul Tesino. Lo hanno realizzato i ragazzi del Fazzini Mercantini

GROTTAMMARE – Una goccia d’acqua sorretta con dentro due mani che si stringono. E’ il logo del Contratto di fiume per il Tesino realizzato dagli studenti dell’istituto superiore “Fazzini Mercantini” e presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta, in videoconferenza, a Grottammare. «Un logo importante, rappresentativo di un progetto che fa della partecipazione l’elemento principale – ci tiene a sottolineare il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini – Si tratta di una rete associativa molto articolata, sicuramente un banco di prova per gli esperimenti sulla partecipazione».

Stefania Fares consigliera delegata alla Partecipazione spiega il percorso svolto dai ragazzi, a partire dal 2017: «Abbiamo incontrato i ragazzi già in fase preliminare dando così dei cenni grafici e stilistici per un segno che diventa simbolo. Abbiamo scelto questo logo per il forte senso comunicativo e simbolico dell’impegno delle amministrazioni nella tutela delle acque».

Tutto rappresenta il patto tra le amministrazioni come spiegano gli studenti ideatori del logo Ludovico Cerreti, Samuele Di Summa e Matteo Palumbo: «Abbiamo cercato di avere uno stile minimalista che lasciasse trasparire il significato. Il logo rappresenta una stretta di mano all’interno di una goccia al cui vertice ci sono due foglie verdi: tale immagine cerca di far capire all’osservatore l’obiettivo del Contratto di fiume, cioè la salvaguardia dei corsi d’acqua. La goccia, dunque, rappresenta il corso d’acqua; la stretta di mano simboleggia il Contratto ed infine le foglie verdi rappresentano il concetto di salvaguardia». Il logo quale frutto di un percorso di attivismo civico e formazione che ha coinvolti gli studenti, a riguardo la dirigente scolastica Sabrina Vallesi dice: «Siamo davvero felici di essere stati coinvolti ancora una volta in un progetto voluto dal Comune di Grottammare e volto all’attività formativa. Si tratta di un percorso che va avanti da tempo, voluto dalla dirigente che mi ha preceduto Rosanna Moretti e dalla professoressa Valeria Giacopetti». Nel coordinamento del progetto scolastico e del logo hanno collaborato i professori Giampiero Brinci, Olania Celani e Alessandra Gioia.Il presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche Claudio Netti aggiunge: «Il Consorzio di Bonifica da sempre si interessa di temi territoriali e dunque della tutela dell’acqua, quale bene infinito. Un contratto di fiume che rappresenta una grande occasione, ma che non deve diventare una sorta di fiera delle vanità».