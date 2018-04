Un convegno sull’Alloro di Grottammare

GROTTAMMARE – L’associazione Vivaisti di Grottammare organizza domani, sabato 28 aprile, un convegno dal titolo “Oltre la siepe – l’alloro di Grottammare tra storia, poesia ed economia”. L’iniziativa si terrà a partire dalle ore 17 nella Sala Kursaal.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Enrico Piergallini e del presidente dell’associazione “Vivaisti di Grottammare” Cesare Balestra, per proseguire con gli interventi dell’agronomo Giovanni Massicci e altri esperti, docenti della facoltà di Scienze agrarie dell’Università Politecnica delle Marche Rodolfo Santirocchi, Davide Neri Gianfranco Romanazzi.

Seguirà il dibattito moderato dall’assessore al Vivaismo Lorenzo Rossi. Per le conclusioni, è prevista la presenza della vice presidente della Regione Marche Anna Casini.

L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Grottammare: “Questo appuntamento pubblico è il primo di una serie di iniziative che vogliamo proporre insieme all’associazione dei vivaisti – afferma l’assessore Rossi – Proprio attorno a un obiettivo concreto, la valorizzazione di una eccellenza locale diffusa in tutta Europa come l’Alloro di Grottammare, siamo riusciti a mettere in campo, dopo anni, un progetto associativo volto al rilancio del polo vivaistico locale, che conta una sessantina di importanti realtà produttive. Già in questi mesi si sono visti i primi risultati in termini promozionali”.