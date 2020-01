Terremoto in Albania, la Riviera risponde presente. Tante donazioni alla Misericordia di Grottammare, ecco l’elenco dei benefattori

GROTTAMMARE – Consegnati sabato 11 gennaio i beni di prima necessità per la popolazione albanese raccolti dalla Misericordia di Grottammare presso la propria sede sociale.

Insieme alle Misericordie di Alanno e di Osimo, anche la confraternita grottammarese si è unita al convoglio che ha consegnato i beni presso il magazzino preliminare della Misericordia di Andria in Puglia, dove i colli consegnati verranno poi preparati per la dogana del porto di Bari.

La Misericordia di Grottammare ringrazia di cuore:

*Supermercato Elite di Grottammare

*Supermercato Vivo di Grottammare

*Supermercato Romolo di Grottammare

*Calzaturificio Vueffe srl di Grottammare

*Registri Buffetti di Grottammare

*Globo Calzature di S.Benedetto del Tronto

*Ipsia “Guastaferro” di S.Benedetto del Tronto

*Multicash di S.Benedetto del Tronto

*Inim Electronics di Monteprandone

*Medori Forniture di Acquaviva Picena

Ringrazia altresì tutti i cittadini e le famiglie di Grottammare e della Riviera picena che hanno generosamente contribuito per la causa umanitaria, donando alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e per gli ambienti, abbigliamento uomo donna bambino, calzature, coperte, telefonia e articoli per la scuola.