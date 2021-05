Successo per “Il mare in Fiore”. In tanti per la mostra mercato florovivaistica di Grottammare

GROTTAMMARE – “Il mare in fiore”, successo per la mostra mercato florovivaistica. Lo scorso fine settimana il lungomare della Repubblica, zona centro di Grottammare, ha ospitato la seconda edizione dell’iniziativa dedicata a piante, fiori, vasi e tutto ciò che concerne la cura del verde. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Grottammare e promosso dall’agenzia Mylove Eventi, specializzata nell’organizzazione di mostre mercato e già promotrice di manifestazioni con il tema del giardinaggio a Civitanova Marche, Foligno, Porto San Giorgio, Tolentino.

«Fin dalla sua prima edizione – spiega Lorenzo Rossi assessore al Turismo e alle Attività produttive – “Il mare in fiore” è molto apprezzato per la sua diversità rispetto a tanti altri eventi espositivi. Negli ultimi anni infatti abbiamo scelto di ridurre il numero di mercatini extra rispetto a quelli direttamente organizzati dal Comune nell’area del lungomare centro e o appaltati al lungomare sud. Il criterio è stato quello della tematicità specifica e questa iniziativa va in tal senso. Inoltre, valorizza la forte tradizione vivaistica locale, che sia pure specializzata in altri tipi di essenze, è un nostro vanto internazionale». In tanti dunque, hanno visitato gli stand, soprattutto nella giornata di domenica complice il bel tempo, sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19. L’appuntamento dedicato al giardino e ai balconi, si conferma quindi un evento che riesce a richiamare un importante numero di visitatori grazie anche alla professionalità degli espositori arrivati da ogni parte d’Italia.

«Un bilancio sicuramente positivo – afferma Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia – sia da parte degli espositori sia di noi organizzatori dell’agenzia Mylove Eventi. Grottammare si conferma un luogo potenzialmente favorevole all’organizzazione di tali manifestazioni; auspichiamo che possa diventare un appuntamento annuale, dato il successo riscontrato. L’amministrazione comunale, inoltre, è favorevole a programmare l’evento per l’anno prossimo. L’accoglienza da parte degli operatori balneari e dei residenti è stata calorosa e partecipativa». La proposta degli espositori, in queste due giornate, è stata molto ricca di proposte tra le quali: piante grasse, agli agrumi, peperoncini, piante aromatiche, orchidee e tante altre. Numerosi inoltre gli stand con articoli d’artigianato, oggettistica con curiosità dedicate ai fiori, prodotti derivati dai frutti della terra, come: frutta fresca, secca e disidratata, spezie, miele, confetture, verdure sott’olio e liquirizia. Dunque non resta che aspettare il prossimo anno per un nuovo appuntamento di “Il mare in fiore” a Grottammare.