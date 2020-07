Scuola e coronavirus, Grottammare adegua le strutture. In campo settantamila euro di fondi europei

GROTTAMMARE – Spazi più ampi e classi più sicure in ottica anti contagio. E’ il programma di interventi nelle scuole presentato questa mattina in comune, a Grottammare che interessa tutti gli edifici scolastici del territorio comunale. Lavori finanziati con fondi Pon della Comunità Europea per un totale di settantamila euro (57mia più iva). “Con questo lavoro – spiega il sindaco Enrico Piergallini – si interviene su tutti e cinque i fabbricati scolastici presenti sul territorio comunale con la finalità di assicurare l’uso in sicurezza delle aule e fare in modo di creare spazi più ampi o ricavarne di nuovi facendo delle suddivisioni”.

Entrando nello specifico, per quanto riguarda il fabbricato di via Alighieri, in zona Ascolani, è stata rifatta la guaina impermeabile della copertura del blocco nord per eliminare i fenomeni di infiltrazione, e realizzata una parete per ricavare un’aule nei pressi del refettorio he si trova al piano rialzato del blocco Nord. Sono inoltre stati sostituiti i lucernai danneggiati nel blocco sud.

Per quanto riguarda la struttura di via Battisti, nell’area a Sud del centro cittadino, è è stata programmata la realizzazione di uno spazio appsitamente dedicato per lo sporzionamento dei pasti con collegamento diretto alla cucina per eliminare le interferenze con il refettorio. Nel piano c’è anche il risanamento delle porzioni logore della guaina bituminosa in copertura e la sostituzione dei vetri rotti nelle aule.

In via Toscanini, dove si trovano le scuole medie, il progetto ha previsto la rimozione di una parete nell’ala nord del piano terra per ricavare una stanza più ampia e contestualmente lo spostamento delle torrette contenenti le prese elettriche dell’aula di informatica per ricavare un’ulteriore aula didattiva.

In via Marche è stata prevista la realizzazione di un divisorio presso la porzione della scuola in prossimità dell’ingresso per ricavare due ampie aule mentre in via Garibaldi, alla scuola Speranza, il progetto ha previsto la realizzazione di un divisorio sia al piano rialzato che al primo piano, per isolare le aule utilizzabili durante i lavori già programmati per il rifacimento dei solai.

Sono inoltre stati messi in campo anche 33.646 euro, finanziati con fondi comunali, per intervenire con interventi di adeguamento anche su biblioteca e ludoteca. Nella prima struttura è prevista la realizzazione di due bagni, uno dei quali per diversamente abili, e sono state eliminate alcune pareti in cartongesso. Mentre nella Ludoteca del Mercato sono state realizzate, attraverso nuove pareti in cartongesso, quattro aule.