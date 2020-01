Radio Incredibile, cresce l’attesa per i Marche Biscuits

Sono già centinaia le realtà marchigiane che si sono date appuntamento sulla Perla dell’Adriatico, rispondendo all’appello di Radio Incredibile di raccontare gli aspetti più buoni, più tipici e più rari della nostra Regione, per l’appunto i Marche Biscuits.

I Rappresentanti del Governo Regionale, dell’Imprenditoria, dell’Artigianato, del Terzo Settore, dell’Associazionismo, del Terzo Settore e Singole Personalità (artisti, professionisti, sportivi) correranno insieme questa simbolica Maratona Radiofonica che per 24 ore avrà luogo a Grottammare in Via Firenze 1 ( Zona Ascolani) presso lo studio Antonio Megalizzi della Digital Radio “Radio Incredibile”.

Dai 5 Capoluoghi ai più Piccoli Borghi, da Gabicce a San Benedetto del Tronto, dal Montefeltro ai Sibillini, i Marche Biscuits arriveranno da tutta la Regione, tutti insieme in una corsa contro il tempo per raccontare la nostra splendida Regione.

Una maratona radio e video a cui è possibile ancora iscriversi compilando l’apposito form sul Form dedicato: https://www.radioincredibile.com/marche-biscuits-24-ore-in-diretta-per-raccontare-il-meglio-della-regione-marche/

L’Associazione ed Emittente Radio Incredibile non è prima a queste iniziative (ricordiamo Piceno de Record, Marathon On Air e 10×10 Marche Coast to Coast), ma mai nessuno si era spinto a un’impresa tale, ovvero il racconto di una Comunità di un milione e mezzo di Abitanti nel compendio di 24 ore, tutte in diretta.