Premio Asimov, il Fazzini Mercantini protagonista anche nell’edizione 2020. Sette alunni alla ribalta nazionale e regionale

GROTTAMMARE – Si è conclusa con il coordinamento dell’Università di Camerino la prima fase del Premio Asimov. Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il “Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa” intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. Giunto alla quinta edizione si sta confermando come il più importante appuntamento nazionale per l’editoria scientifica e la scienza nella scuola.

Infatti il Premio, intitolato al grande scrittore e divulgatore Isaac Asimov, si avvale di ben 13 centri di coordinamento tra cui quelli dell’Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – che collaborano con circa 200 scuole superiori italiane. Nelle Marche questo ruolo è svolto con impegno e competenza dall’Università di Camerino. Gli studenti sono direttamente coinvolti sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti – che in quella di concorrenti. Anche quest’anno infatti i ragazzi sono stati invitati a scrivere una loro recensione, premiata prima a livello regionale poi nazionale. Sono stati giudicati da ben 400 insegnanti di ogni parte d’Italia e ora siamo giunti al verdetto finale. Pertanto si svolgeranno il 14 maggio e il 15 maggio le cerimonie regionali e nazionali di premiazione con la proclamazione del libro vincitore tra i 5 in gara, recensiti e votati dai ragazzi partecipanti, ben 3300!

Dopo il grande risultato dello scorso anno anche quest’anno l’IIS FAZZINI MERCANTINI ha avuto un importante riconoscimento per la sua ampia partecipazione e la grande affermazione a livello nazionale di Sofia Polini della classe 5 A Turismo, che parteciperà come premiata alla cerimonia nazionale. Importante risultato hanno avuto a livello regionale gli alunni Gioia Menzietti, Giorgia Missinato, Diego Pignotti, Francesco Postacchini, Emanuele Traini, Elisa Travaglini.

Si tratta di un grande exploit, per il terzo anno consecutivo, dell’Istituto FAZZINI MERCANTINI che si aggiunge ai tanti riconoscimenti ottenuti in tutti i settori disciplinari nei vari concorsi di rilievo nazionale. L’impegno degli insegnanti di lettere del triennio per il Premio Asimov ha così avuto di nuovo un risultato che permette all’Istituto di vantare un posto importante tra tutte le scuole superiori delle Marche. La dirigente Sabrina Vallesi ha sottolineato come anche questa volta si è manifestata la vocazione della sua scuola alla apertura verso gli stimoli culturali che vengono dall’esterno, in un periodo particolarmente difficile e complesso quale quello della didattica a distanza, grazie all’impegno di ragazzi motivati e meritevoli del più alto apprezzamento.