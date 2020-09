Premiati i bagnini eroi di Grottammare, salvarono sei persone. “Loro sono il valore aggiunto del territorio”

GROTTAMMARE – Meritatissimo riconoscimento per i bagnini che, sabato scorso, hanno salvato sei ragazzi di Castignano finiti in balia delle onde a causa delle correnti di risacca. Questa mattina all’interno della sala consiliare del comune di Grottammare è arrivato anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli (accompagnato dalla vicepresidente Anna Casini) per premiare i cinque bagnini: Luca Buttafoco, Stefano Mellozzi, Cristiano Merli, Riccardo Esposito e Cristiano Gasparretti e ringraziarli dell’atto compiuto lo scorso sabato. A fare gli onori di casa il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini ma anche il vicesindaco di Castignano Andrea Fioravanti oltre ai rappresentanti della capitaneria di porto sambenedettese.



“Il valore di questa giornata – ha spiegato Piergallini – è rendere esemplare il magnifico intervento di salvamento fatto dai nostri eroi, cinque persone che hanno saputo dominare la paura e mettere a frutto tutta la loro formazione intevenendo cambiando il destino di quei ragazzi”. Il primo cittadino grottammarese ha ricordato quale sia l’importanza della presenza di un personale così formato in grado di garantire la sicurezza in mare. “Oggi – è invece il commento del vicesindaco castignanese Fioravanti – potevamo essere qui a parlare di una tragedia invece siamo qui a festeggiare questi cinque eroi”.Da Ancona, come detto, è anche arrivato il presidente della Regione Luca Ceriscioli: “Non potevamo che esprimere tutta la nostra gratitudine – ha detto -. Quando ho letto la notizia ho immaginato cosa sarebbe accaduto se non ci fossero stati quei bagnini. Avremmo parlato di un accadimento tragico e pianto giovani vittime. Grazie all’impegno, alla capacità, al coraggio e alla competenza di questi ragazzi abbiamo letto una notizia che è significata esattamente lo stesso, parlava di serietà, competenza e valore aggiunto per il nostro territorio”.Il responsabile del salvamento, Luca Buttafoco, tra i cinque bagnini che sabato scorso si sono lanciati in acqua, è intervenuto durante la cerimonia di premiazione con un toccante discorso: “Quando mi hanno contattato per comunicarmi che il Presidente della Regione e la Vice Presidente Casini avevano letto del salvataggio e volevano incontrarci per premiarci – ha detto – mi sono emozionato moltissimo e così tutti i miei collaboratori. Abbiamo rivissuto i tanti interventi, piccoli e grandi, che in questi 17 anni di attività abbiamo effettuato salvando letteralmente la vita a tantissime persone. Sabato 29 agosto abbiamo fatto una grande impresa. Posso dire con certezza che se non fossimo intervenuti avremmo pianto delle vittime. In questi anni ci siamo impegnati molto per scrollarci dagli stereotipi sul nostro lavoro. Per acquisire professionalità e nuove competenze attraverso la formazione offerta dalla grande famiglia della Società Nazionale Salvamento. E i fatti ci hanno dato ragione. Un abbraccio fraterno lo rivolgo ai miei collaboratori che si sono resi protagonisti di un’azione che oserei definire intrepida. Sono orgoglioso di voi. Grazie al Sindaco di Grottammare, al sindaco e vice sindaco di Castignano che ci hanno subito chiamato per ringraziarci, al Comandante della Capitaneria di Porto che ci guida e con la quale collaboriamo quotidianamente per garantire la sicurezza sulle nostre spiagge da San Benedetto del Tronto fino a Marina di Massignano. E infine al Presidente Ceriscioli e alla Vice Presidente Casini per la sensibilità e l’onore che ci hanno tributato nel premiarci oggi a nome delle Marche”.