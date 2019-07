Piazza Kursaal gremita per il Fashion Mood della Cna. “Un pubblico meraviglioso”

GROTTAMMARE – Tantissime persone, al Kursaal di Grottammare, per il Fashion Mood, l’evento dedicato alla moda creata dai maestri artigiani del territorio ha richiamato un grande numero di persone ieri sera in piazza Kursaal a Grottammare. Giunto alla quinta edizione la manifestazione targata Cna Picena è stata presentata da Barbara Chiappini e per la prima volta si è svolta a Grottammare.

In passerella la moda artigiana in ogni sua sfumatura, dall’abito da sera a quello da spiaggia, non sono mancati accessori e gioielli a completare il tutto. Oltre venti aziende, provenienti non solo dal territorio Piceno ma da tutte le Marche, hanno avuto l’occasione di mettere in mostra le loro creazioni, frutto di passione e lavoro. Coinvolti anche gli allievi di diverse scuole di Moda. “Grande serata – è stato il commento del direttore Cna Francesco Balloni – con un meraviglioso pubblico e grazie alle imprese partecipanti che fanno della qualità l’impegno e la cura del particolare le principali mission si è potuto assistere ad uno spettacolo entusiasmante. La stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale di Grottammare e tutta la squadra Cna Ascoli Piceno, impreziositi dai graditi ospiti hanno reso speciale l’evento”.

Ecco la squadra Cna in campo sera: Le Spose di Francesca, Marta Jane Alesiani, Stella Milani, Moda Artigiana, Wudawu, Cappellificio Sorbatti, Massimo Annibali, Kiro Srl, Quitto Bag, Artè di Barbara Tomassini, Vallesi Monia, Bruno Parmigiani, Vueffe, Ferracuti, Piccolo Atelier, Cappelli Montegallo di Alice, Pontani Bijoux, istituto Fermi Sacconi Ceci di Ascoli, Ipsia Ostilio Ricci di Fermo, istituto Bettino Padovano di Senigallia, liceo Artistico Giulio Cantalamessa di Macerata. Concorso moda Roma, Ricerca moda e innovazione e Premio Cna nazionale Waleska Prieto. Parrucchieri: Armonia e Contrasti di Angelo e Marina, Centro Donna di Tirabassi Rosella, Cannella Elisa & C., Harem Parrucchieri di Alessandra Imbrescia. Fotografi e operatori web: Dino Cappelletti, Re Giovanni e Re Matilde.