Nduccio, frate Mago, Monachesi e le ricette grottammaresi. Che spettacolo al teatro delle Energie

GROTTAMMARE – Grande successo per lo show – omaggio all’arte culinaria grottammarese e al mondo del varietà italiano andato in scena al Teatro delle Energie di Grottammare. Nel corso della serata è stato infatti presentato il breviario gastronomico edizione 2019 della città di Grottammare e messo in scena un vero e proprio viaggio nel mondo della musica, del cabaret e della poesia italiana.

LO spettacolo è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Grottammare, dall’agenzia Lido degli Aranci , dalla Confcommercio di San Benedetto e dall’associazione Lido degli Aranci di Grottammare. La serata ha visto un notevole riscontro di pubblico che ha assistito alla presentazione del volume composto di 210 pagine con oltre 150 ricette donate da moltissimi cuochi, provetti e non, che hanno voluto omaggiare i sapori del territorio.

“Si tratta di un libro – ha spiegato Giuseppe Cameli, della Lido degli Aranci – che è anche un omaggio alla nostra terra e alla nostra tradizione tanto che vengono citati personaggi come Sisto V, si fa menzione alla Dea Cupra e vengono citate storie e tradizioni del nostro territorio”. Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Enrico Piergallini, l’ideatore del premio il cavalier Tullio Luciani, Valter Assenti e il presidente dell’associazione Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi. E’ intervenuto anche il presidente onorario di Slow Food Marche Antonio Attorre.

Durante la serata sono state premiate anche le done che hanno partecipato alla realizzazione del libro, in particolar modo Tiziana Marchionni, Rosina Bruni, Daniela Nahum e Susanna Faviani che hanno ricevuto una litografia ricordo della manifestazione. Ospite d’onore della serata è stato il comico Nduccio che insieme ai due cantanti della sua orchestra, Loris Donatelli e Luca Ragnone ha ripercorso le tappe della sua carriera ricordando quando nei primi anni Ottanta arrivò a Grottammare per esibirsi in quelli che sarebbero stati i suoi primi spettacoli marchigiani, ricordando il Ghibli e parlando del legame con la città e con l’associazione Lido degli Aranci.

La serata si è aperta con un omaggio musicale dei maestri Michele Sibillo e Cesare Gregori al pianoforte. Hanno fatto presenza fissa come orchestra sul palco ed hanno omaggiato la cucina italiana attraverso brani di Gianni Morandi, Rita Pavone e Fred Bongusto.Blitz a sorpresa, infine, del comico Ennio Monachesi che ha portato i saluti della “Corrida” e frate Mago da Smerillo che ha annunciato, tra l’altro, la prossima apertura della Madonna dell’Ambro dopo i danni del sisma di due anni fa. La serata èstata presentata da Giuseppe Cameli e Fabiola Silvestri.

Il cavalier Tullio Luciani, ideatore del premio, a fine serata, ha espresso soddisfazione per la riuscita dello spettacolo lanciando una nuova sfida editoriale per legare l’arte della cucina a quella del cabaret. Un nuovo progetto editoriale dunque. Chi vuole acquistare il ricettario potrà farlo contattanto la Lido degli Aranci a Grottammare alla cifra minima di 5 euro. Il ricavato della vendita del libro verrà donato in beneficenza all’Ail – Fondazione Alessandro Troiani di Ascoli Piceno da anni impegnata nella lotta alla leucemia.