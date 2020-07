Natasha Stefanenko sceglie Grottammare per promuovere la propria linea di calzature

GROTTAMMARE – Natasha Stefanenko sceglie Grottammare per promuovere personalmente la propria linea di infradito L.A. Water. La conduttrice televisiva ha infatti scelto lo chalet Club Seven di Grottammare per alcuni scatti che la ritraggono con le creazioni calzaturiere ai piedi con, sullo sfondo, la spiaggia e il mare della Perla dell’Adriatico. “Lei e il marito, Luca Sabbioni – spiega Mario Ballatore gestore insieme a Filippo Olivieri dello stabilimento – si sono presentati chiedendo se potevano fare alcuni scatti. Ovviamente abbiamo dato la massima disponibilità”. La Stefanenko, che ha scelto le Marche come propria regione di residenza (vive a Sant’Elpidio a Mare), ha raggiunto per due volte lo stabilimento grottammarese per realizzare alcune foto evidentemente affascinata dalla bellezza del litorale della Riviera delle Palme.