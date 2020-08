“Maternità sotto attacco!”, lunedì 17 agosto l’incontro a Grottammare

GROTTAMMARE – Lunedì 17 agosto presso la Chiesa di San Pio V, si terrà l’incontro – dibattito “Maternità sotto attacco!”. Dopo il saluto introduttivo di Don Federico Pompei, Parroco di San Pio V e di San Giovanni Battista e l’intervento di Giulia Damiani, coordinatrice dell’Adorazione Eucaristica Perpetua di Grottammare, interverrà la giornalista Debora Donnini, Autrice del libro: “Finché non sorsi come madre”.

A moderare l’incontro sarà Simone Incicco, Tesoriere nazionale FISC e consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti delle Marche.

Don Federico Pompei afferma: “Cogliamo l’occasione di invitare tutte le persone a partecipare all’incontro di lunedì. Sarà un momento importante per approfondire una tematica centrale come quello della maternità. Come afferma Papa Francesco: “Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale.”

Simone Incicco dichiara: “durante l’incontro si passeranno in rassegna diversi temi tra cui: “L’utero in affitto, che svilisce in maniera inaccettabile il corpo della donna e la stessa maternità. Il ruolo di tutela delle madri anche nei confronti di un obbrobrio come la pedofilia. La violenza (spesso omicida) contro le donne e la necessità di eliminare odiose discriminazioni negli ambiti lavorativi. Per questo motivo ci sentiamo di invitare in particolare gli amministratori e i politici del territorio, soprattutto chi in questo momento si candida alle regionali nelle Marche, per conoscere e approfondire più da vicino una tematica molto importante per il futuro della nostra società. Perché, come affermava San Paolo VI, “La politica è la più alta forma di carità” e la buona politica può fare molto per sostenere la maternità”.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra: la “Federazione Italiana Settimanali Cattolici” delle Marche l’Ufficio di Pastorale Familiare diocesano, dal Sovvenire diocesano e dall’Associazione “Lido degli Aranci” di Grottammare.