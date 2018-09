Le opere di Carlo Gentili e Matilde Menicozzi in mostra alle Canarie

GROTTAMMARE – Verrà inaugurata lunedì 10 settembre alle 18, nel Centro de Arte Canario- Casa Manè a Fuerteventura, la mostra “Kalos 2018 I colori dell’anima”, a cura di Massimo Pasqualone e con la direzione artistica di Mariagrazia Genova. All’inaugurazione interverranno il console onorario Josè Carlos De Blasio, Massimo Pasqualone e Mariagrazia Genova. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale abruzzese Irdidestinazionearte, presieduta dallo stesso Pasqualone, ha il patrocinio del Museo Guidi di Forte dei Marmi e del Governatorato delle Canarie. “Si tratta- come evidenziano Pasqualone e Genova- di uno straordinario progetto culturale, realizzato grazie alla sinergia di diverse istituzioni culturali e reso possibile dall’intervento in primis del Console Onorario Josè Carlos De Blasio, che porta a Fuerteventura una settantina di artisti da tutta Europa, in primis Italia”.

Il Centro de arte Canario – Casa Manè, interessante centro che funge da spazio espositivo e laboratorio artistico, si trova in La Oliva a pochi passi dalla Casa dei Colonnelli. L’artista Carlo Gentili a nome dei partecipanti delle Marche ha espresso la propria soddisfazione per una rassegna artistica di livello che lascerà un segno indelebile nella storia dell’arte contemporanea e nei rapporti internazionali.

Tra gli artisti marchigiani aderenti ci sono: Carlo Gentili, Emidio Mozzoni, Italo Pulcini, Luigi Pierantozzi, Giulietta Straccia, Giorgina Violoni, Matilde Menicozzi, Paolo Piunti, Cecilia Dionisi.