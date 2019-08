La storica dirigente lascia il Fazzini Mercantini. Piergallini saluta commosso Rosanna Moretti

GROTTAMMARE – La storica dirigente dell’Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare Rosanna Moretti lascia, dopo tanti anni, la scuola grottammarese per prendere servizio all’Ulpiani di Ascoli Piceno. Ecco la lettera del sindaco Enrico Piergallini:

Cara Rosanna,

devo ancora abituarmi all’idea di non averti come Dirigente scolastico del nostro Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini – Mercantini”.

Nella vita non bisogna essere egoisti: le persone di valore è giusto che siano condivise con altri territori e che portino ad altri istituti la stessa ventata di innovazione, abnegazione, solidarietà e visione del futuro che tu hai portato nella nostra scuola.

Tanti anni di lavoro oggi si toccano con mano.

L’Istituto Fazzini di Grottammare, anno dopo anno, è diventato un moderno e articolato polo di formazione tecnologica, al quale guardano molte realtà del territorio regionale.

Grazie alla spinta che hai impresso ai percorsi formativi dell’Istituto, grazie agli investimenti che hai reperito per arricchire l’offerta, molto giovani non si spostano più dalla riviera picena per andare altrove a completare il loro percorso formativo.

Ecco: radicamento sul territorio e al contempo sguardo globale sul mondo, sono queste le caratteristiche che più delle altre emergono con forza nel progetto della tua dirigenza. Non a caso la direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale ha individuato l’I.I.S Fazzini Mercantini di Grottammare quale istituzione scolastica che rappresenterà le Marche al salone nazionale “Orientamenti 2019” che si svolgerà a Genova dal 12 al 14 novembre.

Un ulteriore successo, tra i tanti che la scuola grazie a te ha raggiunto.

Sono queste le storie che l’Italia dovrebbe raccontare di più a se stessa: storie di impegno e di passione che uomini e donne responsabili, rappresentanti delle istituzioni, mettono ogni giorno per il progresso culturale delle nuove generazioni e, di conseguenza, dell’intera nazione.

Impegno e passione che sono certo metterai con tutto il cuore nel nuovo ruolo di Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ulpiani“ di Ascoli Piceno, tuffandoti anima e corpo in questa stimolante realtà scolastica.

In bocca al lupo, sarà un successo.