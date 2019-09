La Misericordia di Grottammare all’opera al Jova Beach Party di Montesilvano

>

GROTTAMMARE – All’evento, da stamattina fino ad oltre la mezzanotte, un equipaggio di ambulanza della Misericordia di Grottammare con 4 operatori tra cui un infermiere 118 e tre soccorritori volontari sta dando il proprio contributo per l’assistenza sanitaria al Jova Beach Party di Montesilvano, affiancandosi alla Misericordia di Pescara, incaricata principale di svolgere il servizio di soccorso, e ad altre Misericordie di Abruzzo Marche e Molise.

Questa collaborazione si aggiunge ad altri due precedenti eventi in cui la stessa Misericordia di Grottammare è stata presente sempre in supporto della Misericordia di Pescara, come nello spirito di mutuo aiuto del Movimento delle Misericordie e del Volontariato in genere, come i recenti concerti di Ligabue e anche di Laura Pausini e Biagio Antonacci.