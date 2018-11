IV Novembre, “I comitati di assistenza e i corpi esposti dei soldati” al Kursaal

GROTTAMMARE – “I Comitati di assistenza e i corpi esposti dei soldati” è il titolo dell’incontro-conferenza in programma nella Sala Kursaal DOMANI, domenica 4 (ore 17.30), in occasione delle celebrazioni del IV Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Lo storico Costatino Di Sante presenterà al pubblico un aspetto della I Guerra mondiale insolito ma di grande impatto sociale e umano nella società del tempo: la storia della nascita dei Comitati di assistenza – anche nel Piceno – che presero in carico le vite di migliaia di soldati mutilati.

“La prima grande guerra del Novecento produsse mutamenti profondi sul piano politico, economico, sociale e culturale, come sul piano più privato delle coscienze individuali – spiega lo studioso, direttore dell’Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e dell’età contemporanea – . Migliaia di soldati che parteciparono direttamente all’esperienza bellica videro il loro corpo mutilato, sfigurato e la loro anima scossa e irrimediabilmente traumatizzata. Le lunghe ore trascorse in trincea, i disperati assalti alla baionetta, gli interminabili giorni passati sotto i bombardamenti, i tentativi di sopravvivere ai micidiali gas asfissianti nei sopravvissuti alimentarono nevrosi, claustrofobie e lasciarono segni permanenti nei loro corpi e nelle loro menti. I corpi offesi di migliaia di soldati furono uno dei lasciti indelebili delle prima guerra moderna. Gli invalidi divennero l’emblema assoluto della ‘patria ferita’”.

“Le sofferenze che i soldati dovettero subire – prosegue Di Sante -, furono solo in parte mitigate da coloro che si adoperarono per dare loro conforto e aiuto. Medici, infermieri e volontari della Croce rossa e semplici cittadini che in vari modi presentarono un primo soccorso e, insieme a semplici cittadini, contribuirono alla nascita dei “Comitati di assistenza”. Comitati che sorsero anche nel Piceno e videro soprattutto le donne mobilitarsi in favore dei reduci e delle famiglie povere dei soldati”.

Sempre al Kursaal, sarà possibile visitare la mostra curata da Ludovico Testa: “La guerra addosso. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpo e nelle menti dei sopravvissuti”, inaugurata lo scorso martedì 30 novembre alla presenza di alcune scolaresche (fino all’11 novembre – ingresso gratuito).

L’iniziativa è promossa dal Comune di Grottammare in collaborazione con l’Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e dell’età contemporanea di Ascoli Piceno e i Lions Club di San Benedetto del Tronto Host.