Il collegio dei Geometri dona squadre e goniometri al Fazzini

GROTTAMMARE – Avrà luogo questa mattina alle 11 presso l’Aula Magna dell’Istituto Fazzini di Grottammare la consegna a 25 studenti iscritti al Corso Costruzioni, Ambiente e Territorio del Kit gratuito da disegno, offerto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno.

Continua insomma il sodalizio tra scuola e professionisti del settore in quel passaggio di consegne che avviene attraverso una valigetta contenente un set di squadre e goniometro, blocco note, compasso di precisione completo di accessori, matita, portamine e gomma. Partire dagli strumenti di lavoro per promuovere in questi giovani allievi le competenze necessarie per affacciarsi con sicurezza e prontezza un domani sul mondo del lavoro è quanto l’Istituto, con questa cerimonia, vuole sottolineare agli studenti e alle loro famiglie. La Dirigente scolastica augura a questi futuri professionisti di disegnare con serenità e creatività il loro percorso formativo.