Il Centro Servizi Volontariato cerca giovani volontari per il bene comune

Il Centro Servizi per il Volontariato Marche cerca ragazzi disponibili a prendersi cura dei beni pubblici attraverso opere di piccola manutenzione ma di grande valore dal punto di vista civico.

La proposta è contenuta nel progetto “Ci sto? Affare fatica”, rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 21 anni che intendano impegnarsi per una o più settimane a scelta fino al 30 luglio.

La Giunta comunale ha accolto la proposta di inserire il Comune di Grottammare tra gli enti disponibili a sostenere l’iniziativa ed ha individuato nella tinteggiatura delle panchine di legno del lungomare l’oggetto dell’attività, per la quale il Comune sosterrà esclusivamente le spese dei materiali.

Gli interessati possono prendere visione dei dettagli dell’iniziativa ed eventualmente iscriversi attraverso la piattaforma www.cistoaffarefatica.it

L’impegno richiesto va dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L’adesione è volontaria, ma il progetto del CSV Marche riconosce ai ragazzi i “buoni fatica” da spendere nei negozi convenzionati per abbigliamento, spese alimentari, tempo libero, materiale informatico e libri.

Info e contatti:

Facebook e Instagram: cistoaffarefatica

Tel: 337.1391782

Email: [email protected]

Web: www.cistoaffarefatica.it