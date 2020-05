I grandi nomi del giornalismo nazionale a Grottammare per il meeting dei giornalisti cattolici

GROTTAMMARE – Trenta operatori del panorama nazionale dell’informazione e della società, si alterneranno sul palco virtuale della 7° edizione del “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non” in programma il prossimo 23 maggio.

L’evento che avrà come fil rouge “In dialogo tra paura e speranza. La vita si fa storia” prende spunto dalla situazione attuale che sta vivendo il mondo e cerca di leggerla alla luce del Messaggio di Papa Francesco per la 54ma “Giornata mondiale delle comunicazioni sociali”. L’appuntamento si terrà proprio nel giorno della vigilia della giornata indetta 54 anni fa da Paolo VI.

Negli ultimi anni il Meeting, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Avvenire”, l’emittente televisiva “TV2000”, InBlu Radio, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici” (FISC), l’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), l’Ordine dei giornalisti, l’Agenzia SIR, l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, ha dedicato spazio e sessioni a tematiche che interpellano i giornalisti nella veste di professionisti e cittadini.

Denso il programma che si svilupperà durante il pomeriggio di sabato 23 maggio, con ospiti di rilievo nazionale che hanno risposto all’appello del Meeting in un momento così delicato per l’Italia.

Per l’edizione 2020 il Meeting “toccherà” virtualmente i luoghi del terremoto, affronterà il tema del Coronavirus e delle fragilità umane per mantenere forte il legame con le persone e promuovere una presenza che sappia ascoltare, osservare, formare, unire, aggregare, incoraggiare, rialzare, accompagnare, servire, amare.

Tutte e tre le tavole che si susseguiranno durante l’intenso pomeriggio sono molto attese. La moderazione generale è affidata al giornalista Giovanni Tridente. Nella prima tavola, dal titolo “CambiaMenti” si alterneranno: Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Bruno Piraccini, Amministratore delegato Orogel, Maria Laura Conte, direttrice della comunicazione di Fondazione AVSI, Vincenzo Corrado, Direttore UCS della Conferenza Episcopale Italiana e Suor Alessandra Smerilli, Consigliere di Stato vaticano e membro della task force “Donne per un nuovo Rinascimento”

Modererà la tavola: Bruno Mastroianni, Filosofo, giornalista, social media manager di trasmissioni televisive.

Nella seconda tavola dal titolo: “L’impegno del pastore in mezzo alle crisi” si confronteranno con il Presidente Copercom, Massimiliano Padula: Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione del Vaticano, il Cardinale Giuseppe Petrocchi della Diocesi di L’Aquila, il Vescovo Francesco Beschi della Diocesi di Bergamo, il l’Arcivescovo Francesco Massara della Diocesi di Camerino – Fabriano e il Vescovo Domenico Pompili della Diocesi di Rieti e presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.

A chiudere il pomeriggio sarà la tavola “Responsabilità dei direttori nella crisi del Coronavirus”, moderata dalla Capo Redattrice Rai, Alessandra Ferraro che dialogherà con Alessandro Cesarin, Direttore Tgr RAI Vincenzo Morgante, Direttore di TV2000, Alberto Ceresoli, Direttore dell’Eco di Bergamo, Lorenzo Rinaldi, Direttore Il Cittadino di Lodi, Agnese Pini, Direttrice La Nazione, Marco Tarquinio, Direttore Avvenire.

“Abbiamo pensato di non perdere la ricchezza del Meeting e di organizzare un appuntamento in diretta streaming” – afferma il responsabile organizzativo del Meeting, Simone Incicco, che aggiunge – “Relatori di altissimo livello parleranno della situazione italiana e internazionale e di come questa stia cambiando. Inoltre, avremo la possibilità di toccare da vicino le varie realtà della sanità, dell’economia, del volontariato, che hanno come peculiarità di mettere sempre al centro l’uomo”. “Il meeting – evidenzia Incicco – che ogni anno si tiene a Grottammare, nelle Marche, si sostiene grazie all’amicizia. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo scientifico di: Alessandra Ferraro, Bruno Mastroianni e Giovanni Tridente.

Colgo l’occasione di ringraziare fin da subito tutti gli illustri relatori, gli amici del Meeting e Don Giampiero Cinelli impegnato con me nell’organizzazione.

Un grande grazie a “Padre Pio TV” che trasmetterà sui propri canali social, che sono seguiti da oltre 500.000 persone, l’evento. Ringrazio infine lo sponsor ufficiale: ‘Editrice Shalom’ e l’associazione ‘Lido degli aranci’.”

Durante la sessione pomeridiana Interverranno inoltre: Il Vescovo mons. Stefano Russo, segretario generale della CEI, Vania De Luca, presidente UCSI, Carlo Verna, presidente dell’ordine dei giornalisti, Amerigo Vecchiarelli, direttore dell’Agenzia SIR, Mauro Ungaro, presidente nazionale della FISC e altri illustri relatori.

A fare gli onori di casa, virtualmente, saranno: il Vescovo della Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto, mons. Carlo Bresciani e il Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno, monsignor Giovanni D’Ercole.

Per l’occasione lunedì 18 maggio verrà inaugurato il nuovo sito www.giornalistioggi.it.

La partecipazione al meeting è gratuita e aperta a tutti, non c’è bisogno di alcun tipo di iscrizione.

La diretta del Meeting sarà visibile su:

Facebook: Padre Pio TV (@padrepiotv): www.facebook.com/padrepiotv

YouTube: Padre Pio TV: www.youtube.com/user/ padrepiotv

Web: www.giornalistioggi.it