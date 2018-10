Grottammare, troppe zone intitolate ad Alighieri. La petizione: “A Ubaldo Ferretti la piazza dell’Angioletto”

GROTTAMMARE – Un gruppo di cittadini, simpatizzanti della Lega, sta per dare il via ad una petizione per intitolare piazza Dante Alighieri, meglio note come piazza dell’Angioletto in pieno centro a Grottammare, ad Ubaldo Ferretti, artista allievo e storico amico di Pericle Fazzini, al quale è intitolata una piazza che si trova a pochi metri dalla zona dell’Angioletto.

“In vita lo stesso scultore Ubaldo Ferretti fu allievo fedele del suo grande maestro Pericle Fazzini, per il quale nutriva stima enorme e incondizionata e profonda amicizia e riconoscenza – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Ferretti ha lasciato un grande patrimonio che lo stesso compianto Ferretti ha lasciato come valore artistico nelle varie chiese del paese e in tutte le Marche, Abruzzo e Italia intera ed era conosciuto anche in terra sudamericana dove aveva eseguito opere di indubbio valore”.

Ma c’è anche una motivazione estremamente pragmatica: “E’ frequentissimo – affermano i promotori della petizione – lo scambio da parte di navigatori satellitari e turisti stranieri di via Alighieri in zona Ascolani , con Piazza Alighieri al centro del Corso di Grottammare”. Domenica 28 ottobre, proprio in piazza, dalle 10 e 30 alle 12 e 30 verranno raccolte le prime firme.