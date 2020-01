Grottammare omaggia Tiziana Maffei. Consegnato il premio alla direttrice della Reggia di Caserta

GROTTAMMARE – Tutto esaurito al Teatro delle Energie per la consegna del riconoscimento di Grottammarese dell’Anno alla direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Maffei. A rendere il momento ancora più coinvolgente ed emozionante è stata l’esibizione di Fiordaliso che ha ripercorso i suoi maggiori successi.

«Per l’impegno dedicato alla conservazione, alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico e paesaggistico nazionale – è la motivazione letta dal sindaco Piergallini – attraverso un’attività costante di formazione, di docenza e di direzione svolta nei principali atenei italiani e in moltissime istituzioni culturali del territorio. Per aver, inoltre, ricevuto nel 2019 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali l’incarico di direttrice della Reggia di Caserta, la residenza reale più grande al mondo, dichiarata nel 1997 Patrimonio mondiale dell’Umanità».

La commissione del premio, con parere unanime, ha voluto proclamare l’architetta Maffei per l’ambita affermazione, su incarico ministeriale, nella direzione del patrimonio Unesco campano, opera del grande Vanvitelli. Componenti della giuria del “Grottammarese dell’anno 2019” sono il sindaco Piergallini, il vicesindaco Alessandro Rocchi, e gli esponenti dell’associazione Lido degli Aranci ovvero Tullio Luciani, Valter Assenti, Giuseppe Concetti, Alessandro Ciarrocchi, Gianni Ottaviani, Angelo Garramone e Giuseppe Cameli. Il premio consegnato a Tiziana Maffei è un’opera di Gianni Ottaviani raffigurante un quadro con un orologio, ad ogni ora è raffigurato un luogo di Grottammare. «Questo riconoscimento rappresenta per me un ritorno alle origini – dichiara la direttrice della Reggia di Caserta insignita del titolo di “Grottammarese dell’anno 2019” -. I miei genitori hanno vissuto per molti anni a Grottammare – aggiunge -. Inoltre sono molto contenta come marchigiana di ricevere questo premio perché credo che il lavoro che si può fare in provincia è importante per capire e valorizzare tutto il territorio».