Grottammare, novemila euro per la messa in sicurezza di alberi e piante

GROTTAMMARE – La Giunta comunale di Grottammare ha approvato lo stanziamento di oltre novemila euro per mettere in sicurezza alcune pinete della città. Il progetto prevede un intervento di potatura di oltre cento piante (114 per la precisione). Tra queste piante ci sono i venti pini che si trovano tra via Toscanini e via Mascagni, ad Ovest della Statale nell’area centrale della città. E ancora: sei pini in via Lazio e, sempre lungo la stessa strada, altre 71 piante di varie essenze. Saranno potati anche 17 pini in via Marche.In programma c’è anche la potatura di tutte le palme nell’area di lungomare Sud e altre nella zona della chiesa di San Pio V.