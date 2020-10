Grottammare in tv a “Il Borgo dei Borghi”. Troupe di Rai 3 al lavoro in città

GROTTAMMARE – La troupe del programma “Kilimangiaro” ha terminato le riprese eseguite a Grottammare, in particolar modo nell’area del paese alto. La città sarà infatti testimonial delle Marche a ’Il Borgo dei Borghi’, la sfida televisiva tra le più belle località della penisola. L’ottava edizione andrà in onda a partire da novembre, all’interno del programma di Rai Tre dedicato alla bellezza, alle culture e alle curiosità del pianeta, condotto da Camila Raznovich nella speranza di poter arrivare alla sfida finale che viene trasmessa in prima serata. Per vincere la competizione, però, sarà necessaria la collaborazione del pubblico da casa, chiamato a votare su una pagina internet.