Grottammare, guerra ai padroni incivili dei cani. “Piazza Carducci piena di deiezioni canine”

GROTTAMMARE – Grottammare dichiara guerra agli sporcaccioni. In particolar modo ai padroni incivili dei cani. Il sindaco Enrico Piergallini ha infatti annunciato una maggiore presenza di Guardie ambientali in zona piazza Carducci dove i residenti lamentano una intensa presenza in terra di deiezioni canine, conseguenza di padroni pochi inclini a togliere dall’asfalto quanto lasciato dai propri animali, come invece andrebbe fatto.

E’ una delle richieste sollevate dai residenti delle zone Ischia II e Bellosguardo Sgariglia che giovedì scorso hanno preso parte alla giornata della partecipazione tenuta presso il centro sociale ‘C.Fulgenzi’ in via Firenze. L’assemblea, come da programma, si è articolata in due momenti, il primo di informazione e il secondo di dibattito. L’incontro si è aperto con la presentazione del cartellone delle ‘Giornate della partecipazione’ e del ciclo di incontri, a seguire, il vicesindaco Alessandro Rocchi ha illustrato il bilancio comunale e successivamente il sindaco Piergallini ha presentato le parti del programma realizzate e i progetti in corso. Nella seconda parte, dedicata all’ascolto, l’amministrazione ha raccolto le segnalazioni e le richieste dei cittadini tra le quali il parcheggio selvaggio di via Bologna.

Il sindaco suggerisce un po’ di tolleranza verso le attività commerciali, ma prende in carico la richiesta ipotizzando l’installazione di dissuasori ed una maggiore presenza da parte dei vigili urbani. Inoltre i cittadini hanno fatto segnalato agli amministratori presenti all’assemblea l’errato conferimento di rifiuti da parte delle attività in via Bologna, a riguardo il primo cittadino ha preso in carico la richiesta e farà vigilare dalle Guardie ambientali.

Sempre riguardo al conferimento dei rifiuti i residenti reclamano l’eccessiva presenza di cassonetti via Alighieri, angolo Statale 16, e la richiesta dei contatti telefonici sui punti di raccolta degli oli esausti, oltre alla presenza di pozze d’acqua in corrispondenza del tombino che si trova nel tratto di strada in corrispondenza dell’incrocio di via Marche. I residenti del quartiere Bellosguardo, in particolare, richiedono che sia effettuata l’opera di potatura dei pini che si trovano nella pineta di via Napoli e che ci sia una segnalazione verticale nella strada che si trova nei pressi di questa via.

«Anche nell’assemblea di giovedì scorso – commenta il sindaco Piergallini – abbiamo trovato un clima collaborativo, seppure molto determinato a segnalare all’amministrazione le cose che non vanno. La maggior parte degli interventi sono relativi alla manutenzione ordinare, alla segnaletica stradale e al decoro urbano. Cercheremo con il prossimo bilancio di dare alcune risposte alle questioni sollevate procedendo per priorità». Il prossimo appuntamento con le ‘Giornate della partecipazione’ si terrà giovedì 28 novembre, con i residenti di Ischia I e Montesecco, presso il centro sociale ‘Ischia I’ in via Bruni, sempre con inizio alle 21,15.