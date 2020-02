Grottammare, entro l’estate arrivano trenta telecamere di videosorveglianza. Leggeranno anche le targhe. Ecco dove saranno posizionate

GROTTAMMARE – Trenta nuove telecamere entro l’estate. E’ il programma avviato dal comune di Grottammare che, nelle prossime settimane, darà il via all’iter che porterà al posizionamento dei dispositivi. tra i quali anche alcune lenti OCR, vale a dire in grado di leggere le targhe delle auto. Dispositivi che vanno ad aggiungersi a quelli già posizionati in undici aree cittadine.

Tra le nuove location ci saranno diverse zone del lungomare, la rotatoria che si trova di fronte allo stadio “Pirani”, via Montesecco, vari punti della Valtesino, via Roma, la rotatoria della bretella autostradale, e diverse zone della parte alta, come l’Oasi e il parco di Montecastello. Grottammare, tra l’altro, è prossima alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la città di Macerata, promotrice di un’idea che mira a riunire diversi Comuni, compresi tra le province di Ascoli e Ancona, impegnati nel progetto di garantire la sicurezza urbana per migliorare la vivibilità dei territori, coniugando azioni di prevenzione, controllo e repressione in sinergia con altre amministrazioni.

ECCO DOVE SARANNO POSIZIONATE LE NUOVE TELECAMERE

Telecamere OCR (in grado di leggere le targhe delle auto)

– Strada cuprense confini Ripatransone direzione oves/est

– Valtesino direzione ovest/ est

– Boretesino direzione ovest/est

– Via montesecco direzione ovest/est

– Via S.Francesco direzione Ovest/est

– Lungomare sud confini San Benedetto direzione sud/nord

– Lungomare sud incrocio via D.Alighieri

– Lungomare sud incrocio via Marche

– Lungomare non incrocio via Ballestra

– Via Roma incrocio pontino lungo

– Rotatoria via Galileo Stadio Pirani

– Rotatoria via della fratellanza bretella autostradale

– Via Palmaroli ingresso vecchio incasato

Telecamere di contesto (filmati)

– Piazza Stazione

– Corso Mazzini

– Piazza Kursaal

– Piazza Giovanni XXIII

– Piazza S.Pio

– Piazza Capponi

– Piazza convento oasi monti

– Parco Castello

– Parco Di Montecastello

– Parco giochi 1 maggio

– Parco giochi via S.Carlo

– Parco giochi via volta

– Parco giochi via Copernico

– Parco della madonnina

– Parco giochi Via Napoli

Telecamere OCR già installate

– Uscita casello autostradale A14

– Rotatoria S.S.16 bretella autostradale

– S.S.16 via Ischia direzione sud/nord

– S.S.16 via lame direzione nord/sud

– Telecamere di contesto(ripresa filmato):

– Parco giochi pineta Ricciotti

– Piazza Fazzini

– Piazza Carducci

– Lungomare sud direzione sud/nord confine S.B.T.

– Via Cile incrocio via Cuprense

– Via Cilea incrocio via Valtesino

