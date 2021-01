Grottammare, domani prende il via lo screening di massa: “Fondamentale intercettare gli asintomatici. Anche un solo caso può fare la differenza”

GROTTAMMARE – Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 gennaio nelle palestre della scuola media di via Toscanini e dell’Istituto Fazzini Mercantini. Questa mattina è stata presentata nei dettagli l’operazione per lo screening di massa a Grottammare che sarà aperto anche ai cittadini di Cupra Marittima e Massignano. Operazione presentata questa mattina nel corso di una videoconferenza. “Ringrazio l’Area Vasta per tutto quello che sta facendo, grande lo sforzo del personale dell’Asur” ha affermato il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini che ha ribadito giorni e modalità di esecuzione dell’operazione. Per quanto riguardano i parcheggi da utilizzare, non ci sono problemi per la palestra dell’Istituto per Geometri, mentre per quanto riguarda la palestra di via Toscanini il Parco della Madonnina sarà aperto alla sosta.

All’incontro hanno partecipato anche i sindaci di Cupra e Massignano. “Per noi sarebbe stato meglio farli a Cupra come si era inizialmente ipotizzato – ha spiegato il primo cittadino cuprense Alessio Piersimoni – ma poi si è cambiato percorso. Ovviamente non facciamo alcuna polemica in merito e invito tutti i miei concittadini a recarsi presso i due punti in cui saranno eseguiti i test”. Piersimoni ha sottolineato come sia positivo e incoraggiante vedere un intero territorio che rema nella stessa direzione per questa emergenza. “Grazie – ha concluso – al comune di Grottammare che sta organizzando questa iniziativa sul proprio territorio”.

Il primo cittadino di Massignano, Massimo Romani, ha ringraziato il sindaco di Grottammare: “Ha dato la possibilità anche ad un piccolo comune come il nostro – ha affermato – di poter usufruire di questo servizio che consentirà comunque di fare una fotografia temporanea della situazione. Questa potrebbe essere una prova generale per quella che sarà la campagna della vaccinazione”.

In ballo anche la Provincia di Ascoli dal momento che il Fazzini Mercantini è una struttura di competenza provinciale rappresentata, questa mattina, dal consigliere Stefano Novelli: “Non abbiamo assolutamente indugiato – ha affermato – nell’aprire le porte della struttura. L’evento che ci apprestiamo a vivere nei prossimi tre giorni sarà sicuramente un’occasione importante per poter affrontare questa battaglia in corso contro il Covid 19”.

Presente all’incontro anche la responsabile del distretto sanitario Maria Teresa Nespeca: “Siamo tutti stanchi ma contenti di poter lavorare insieme – ha spiegato la dottoressa – perché in questo modo si riescono a fare cose importanti. Abbiamo chiesto un ulteriore sacrificio agli operatori sanitari che stanno garantendo il lavoro o raddoppiando il proprio turno o durante i propri giorni di riposo”. La dottoressa Nespeca ha invitato tutti a recarsi allo screening: “Questa iniziativa si rivolge prevalentemente alla popolazione asintomatica ed anche la rilevazione di un solo caso ha un valore strategico e molto più importante della rilevazione di un sintomatico dal momento che se uno ha sintomi prende già le precauzioni del caso mentre se uno non li ha continua a comportarsi normalmente”.

La Nespeca segnala un aumento dei contagi e cita la drammatica situazione del Fermano: “Dobbiamo andare avanti contemporaneamente con il tracciamento e lo screening. Ormai abbiamo una macchina rodata e siamo in grado di affrontare senza assembramenti anche una notevole massa di persone. Non potremo certamente fare lo stesso tipo di modalità dal momento che, tra le altre cose, la vaccinazione impone un certo tipo di sorveglianza sulle persone che vengono a vaccinarsi”.

Possono sottoporsi all’esame tutte le persone di età superiore a 6 anni, residenti e non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio nei Comuni indicati. I minorenni dovranno essere accompagnati. Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi del Covid-19. Lo screening è organizzato dalla Regione Marche, in collaborazione con gli enti locali.

Per accedere al servizio occorre prenotare un appuntamento:

-collegandosi al sito www.cureprimarie.it e accedendo alla sezione “Screening di massa”;

-tramite l’app Smart4you, seguendo le istruzioni a partire dal tasto “Screening di massa”.

E’ importante tenere a portata di mano la tessera sanitaria propria e delle persone (altre 3 al massimo) per cui si intende prenotare l’appuntamento.

Diversamente dagli screening di massa già svolti sul territorio regionale, gli esiti non saranno comunicati via messaggio. Il personale sanitario contatterà l’interessato al numero di telefono indicato al momento dell’iscrizione solamente in caso di esito positivo, per fornire le istruzioni necessarie per il successivo tampone molecolare gratuito. I risultati potranno comunque essere consultati tramite l’ app Smart4you attraverso la lettura di un QR code che verrà consegnato al momento dell’esecuzione del test.