Grottammare, arriva la segnaletica nuova in Valtesino e Ischia I

GROTTAMMARE – Arrivano dal Photored nuove risorse per la sicurezza stradale: nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 2020 è stato confermato un fondo di 60.000 € per eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In quest’ultimo caso, gli interventi saranno concentrati nei quartieri Valtesino e Ischia I. Già pronto il progetto, redatto dall’area Gestione del Patrimonio e concordato con il Comando di Polizia Locale, per un valore di 50.000 € di lavori.

Relativamente agli incassi per violazione del Codice della Strada, i conteggi definitivi hanno chiuso il 2019 con una maggiore entrata di 139.719,52 €, rispetto a una previsione di bilancio di 335.000 (l’entrata netta è stata di 474.719,52 €). Per quanto riguarda il 2020, la contabilizzazione è ancora in corso, ma è già visibile una maggiore entrata (provvisoria) di 111.028,76€, a fronte di una previsione di bilancio che per il 2020 era stata fissata in 500.000 €.

Secondo la legge, il 50% degli introiti derivanti dalle multe deve essere investito in miglioramento della sicurezza stradale e potenziamento dell’attività della Polizia locale.

“Questa nuova iniezione di risorse si aggiunge alle altre già investite sul territorio, che hanno consentito il rifacimento della segnaletica in ampi spazi della città, dal quartiere stazione fino all’area cosiddetta Tesino-Village – ricordano il sindaco e il consigliere delegato alla Viabilità Luigi Travaglini – . Ora procediamo verso ovest e verso sud. Accogliendo infatti le richieste provenienti dalle assemblee di quartiere, abbiamo destinato queste nuove risorse all’area Valtesino e al Quartiere Ischia I, che richiedevano da tempo simili interventi. Insomma: in meno di due anni abbiamo realizzato il rifacimento della segnaletica in oltre il 60 per cento delle aree urbane del Comune. Uno sforzo che è stato reso possibile dai maggiori incassi delle sanzioni Codice della Strada provenienti dall’attivazione dell’impianto di controllo semaforico” .

L’intervento progettato contiene opere di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Valtesino e sue intersezioni, via Marche, via Lombardia, via Abruzzi, via Lazio e via Romagna, dove la segnaletica orizzontale è poco leggibile in più tratti e verranno quindi ridefiniti con nuova verniciatura gli attraversamenti pedonali, le linee e le scritte di arresto allo stop, i posti auto, i posti auto riservati alle persone con disabilità e le linee di mezzeria.