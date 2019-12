FOTO La Misericordia chiude un altro anno al servizio del territorio. Battesimo per i giovani del gruppo “Gemme”

GROTTAMMARE – Battesimo “ufficiale” per i giovani del gruppo Gemme (i giovani delle Misericordie) durante la tradizionale cena annuale della Misericordia di Grottammare che si è svolta all’hotel Parco dei Principi. Una serata che è stata l’occasione per fare il consueto resoconto annuale delle attività svolte nel corso dell’anno in favore della comunità ma anche, per l’appunto, per presentare i quindici ragazzi che hanno aderito al progetto giovanile promosso dalle Misercordie d’Italia che ha come scopo quello di promuovere le politiche giovanili all’interno delle confraternite di misericordia italiane, pervadendole di entusiasmo, di dinamismo e di freschezza di idee e di progetti.

Una nuova realtà voluta e salutata con entusiasmo dal governatore Alessandro Speca che ha ufficialmente dato il benvenuto ai ragazzi rappresentati ,durante la cena, dalla referente Luisa Stefania, da Franco Bellini, Alessandro Calisti, Marika Casale, Vincenzo Castorani, Christian Griglio, Fofana Mamadou, Irma Rossi, Nicolò Ubaldi. A loro e a tutti gli altri volontari si è rivolto il vescovo emerito monsignor Gervasio Gestori, che è anche correttore spirituale della Misericordia, che ha affermato: «Siete la più bella parte della società». Come detto durante la serata è stato fatto un bilancio sulle attività della Misericordia citando il presidio di 118 svolto tutto l’anno lungo la vallata del Tronto, i servizi presso la Potes, il presidio estivo del Kursaal e l’apprezzatissimo servizio di Speedy Dae con il Quad.



Ma anche le campagne di sensibilizzazione e prevenzione della patologie e tutte le altre iniziative. Presenti, insieme a Speca che è anche Presidente della Conferenza Interregionale delle Misericordie di Abruzzo Marche Molise, anche il coordinatore della zona 46 delle Misericordie Gabriele Malandra, il coordinatore della zona 17 Alessandro D’Amato, il funzionario della protezione civile regionale Mauro Perugini, la referente Iole Egidi, il vice presidente della Fondazione Carisap Raniero Viviani, il vice governatore e presidente dell’Associazione Carabinieri di Grottammare Bruno Lucciarini, l’assessore grottammarese Monica Pomili e il consigliere regionale Anpas Iano Verdecchia.

Presenti alla serata le delegazioni delle associazioni territoriali della Misericordia di Osimo,Misericordia di Montegiorgio, Misericordia di Tortoreto, Centosoccorso, Croce Verde di S.Benedetto del Tronto, Croce Verde di Civitanova Marche, Croce Gialla di Monsampolo, Croce Azzurra di Montalto Marche e Montedinove, Associazione Punto Aiuto Cittadino di San Benedetto e i sanitari dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.