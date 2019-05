Grottammare, sport senza età per gli over 50. Biocca: “Un mezzo di formazione personale e sociale”

GROTTAMMARE – Ha preso il via nei giorni scorsi il progetto “Sport senza età”. Si tratta di una iniziativa voluta e cofinanziata dall’Asur Marche (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 1118/2017) e dall’amministrazione comunale di Grottammare, che già nella prima settimana di attività ha coinvolto numerosi over 50.

L’azione progettuale “Equilibrio e movimento per la salute”, un corso di ginnastica a corpo libero e posturale, si tiene fino al 12 giugno ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 presso il Centro anziani Ischia I in via Lombardia. L’iniziativa, organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche, proseguirà poi da lunedì 17 giugno fino al 28 agosto ogni lunedì dalle ore 19 alle ore 20 e ogni mercoledì dalle ore 7 alle ore 8 presso il Circolo Nautico Club Ischia (vicino concessione 10). La direzione tecnica è affidata al professor Roberto Caioni.



“Vogliamo promuovere – ha detto l’assessore alla sostenibilità Alessandra Biocca – e sostenere ogni iniziativa volta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, quale mezzo di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero”.

La partecipazione al progetto è gratuita e per aderire al progetto e per partecipare basta presentarsi sul luogo di svolgimento 15 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.