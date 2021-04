Finanziato il progetto di occupazione per “over 30”. Otto persone in servizio da giugno negli uffici di Grottammare e Ripatransone

GROTTAMMARE – La Regione Marche ha concesso 50.400 € per finanziare il progetto “Sosteniamo il bene comune”, destinato all’impiego di disoccupati over 30 in attività di supporto agli uffici comunali di Grottammare e Ripatransone.

Il progetto è rivolto a 8 persone che svolgeranno 25 ore lavorative settimanali ciascuno per la durata di 9 mesi, a partire dal mese di giugno: 4 di loro presteranno servizio presso il Comune di Grottammare, 3 presso il Comune di Ripatransone, 1 lavorerà in condivisione tra i due enti.

Gli ambiti di occupazione previsti riguardano la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico, attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, attività ausiliare di tipo sociale, attività educative e ricreative, attività specialistiche e ad alto contenuto innovativo.

L’ indennità da corrispondere ai destinatari è stabilita in € 700 mensili, al lordo di eventuali ritenute di legge, nei limiti dell’ importo complessivo di € 6.300 ciascuno.

Il progetto è stato presentato dal Comune di Grottammare, come ente capofila del partenariato economico con il Comune di Ripatransone, che ha ottenuto per il terzo anno i fondi previsti dall’Avviso POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 “per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche”.

La misura finanzia interventi di interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi ai cittadini ed accrescere le competenze dei soggetti coinvolti nel progetto. L’obiettivo prioritario, infatti, è evitare l’obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata e rafforzandone l’ occupabilità, mediante l’attuazione di iniziative volte a qualificarne le professionalità con un’esperienza lavorativa che accresca conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Localmente, 15 persone over 30 hanno già beneficiato di questa opportunità: 8 nell’ambito del progetto 2019 “La cura del bene comune”, avviato in data 20.05.2019 e terminato in data 19.02.2020; 7 nell’ambito del progetto 2020 “Ripartiamo dal bene comune”, avviato nel luglio 2020 si concluderà il prossimo 5 maggio.