Corso di autodifesa, boom di iscrizioni a Grottammare

GROTTAMMARE – Boom di iscrizioni per il corso gratuito di autodifesa per donne in programma da martedì 4 febbraio alle 20,30 presso la palestra provinciale dell’Istituto Fazzini/Mercatini in via Salvo D’Acquisto.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche col patrocinio ed il sostegno del Comune di Grottammare, assessorati allo sport ed alla salute e Consulta per le pari opportunità, della Regione Marche ed è organizzato in collaborazione con Ares 2.00 Evolution.

Sono 50 le donne di ogni età iscritte ad una iniziativa che fa seguito alle 12 già realizzate, negli anni 2017, 2018 e 2019, dall’U.S. Acli Marche nel territorio regionale e che che hanno visto la partecipazione di ben 347 donne in 96 ore di lezione. L’iniziativa si svolgerà fino al 10 marzo ogni martedì dalle ore 20,30 alle ore 21,30.