Cinquecento atleti a Grottammare per i campionati di marcia. “E’ il più numeroso appuntamento a livello nazionale”

GROTTAMMARE – Cinquecento atleti, almeno settanta società. Sono i numeri che, quest’anno, farà registrare il memorial Serafino Orlini giunto alla sua quarantottesima edizione (la prima risale al lontano 1971), che si svolgerà a Grottammare a partire dalle 8 e 30 di domenica 20 ottobre. Una giornata di sport che vedrà centinaia di giovani e giovanissimi solcare le strade della Perla dell’Adriatico per i Campionati Italiani di Marcia con il trofeo per la categoria Maschile Assoluta intitolato a Serafino Orlini e per la quattordicesima edizione del trofeo intitolato a Simona Orlini per la categoria femminile assoluta. «E poi – spiega Vincenzo Ferretti, responsabile dell’organizzazione – ci sono anche i campionati italiani individuali Allievi e Allieve e il Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia».

Un evento salutato con soddisfazione dal sindaco di Grottammare Enrico Piergallini che ha definito la manifestazione «il più importante evento sportivo oltre il periodo estivo e l’unico che svolge seriamente un significativo ruolo di promozione del turismo sportivo a livello nazionale». Piergallini sottolinea infatti come non ci sia, a Grottammare, un’altra iniziativa sportiva che crei un così grande movimento nel periodo autunnale o primaverile. «Per questo siamo gradi a tutti – continua il sindaco – che fin dall’inizio hanno creduto in questa sfida».

I ringraziamenti del primo cittadino sono andati alla presidente della Fondazione Orlini, Elisabetta Alessandrini, moglie di Tonino Orlini, ex sindaco di Ascoli e figlio di Serafino che, nel 1971, creò l’evento intitolandolo al padre. «Da quattordici anni – dice la presidente – Vincenzo Ferretti ha creato il trofeo intitolato a Simona Orlini, mia figlia, morta a 23 anni che diede la vita ad altre persone donando i propri organi. Da quel dolore abbiamo trovato la forza di creare una fondazione che si pone il fine di aiutare gli altri».

Alla conferenza erano presenti anche il delegato del Coni Armando De Vincentis ed il vicepresidente Fidal regionale Luciano Camilletti, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento. «Tutto il movimento dell’atletica locale e non solo – ha spiegato De Vincentis – dovrebbe essere orgoglioso di questo trofeo. E’ un evento che senz’altro rappresenti la più grande manifestazione mai fatta nelle marche e credo anche in Italia quando si parla di marcia».