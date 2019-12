Cinquecento anni dalla morte di Papa Sisto V. La Regione stanzia 100 mila euro per le celebrazioni a Grottammare

GROTTAMMARE – Il 13 dicembre 2021 ricorreranno i cinquecento anni dalla nascita di Papa Sisto V e la Regione ha stanziato 100 mila euro per le celebrazioni dell’importante anniversario.

La cifra è stata inserita nel bilancio triennale 2020-2022. “Per le Marche – spiega il consigliere regionale Fabio Urbinati – sarà un grande evento, che arriverà dopo le celebrazioni per i duecento anni de L’Infinito di Leopardi e i cinquecento anni dalla morte di Raffaello. Per il Piceno sarà una vetrina straordinaria. Il pontificato di Sisto V fu breve ma intenso ed importantissimo per la storia della Chiesa Cattolica”.

Nato a Grottammare, Felice di Peretto venne eletto Papa il 24 aprile 1585 e morì di malaria il 27 agosto del 1590. I genitori, abitanti a Montalto, nel 1518 furono allontanati in seguito all’occupazione effettuata dalle truppe del duca di Urbino Francesco Maria della Rovere. Per questo motivo si erano trasferiti a Grottammare.