Cabaret Amoremio, Maurizio Battista: “Legato a Grottammare, non potevo dire di no”. Calano i prezzi

GROTTAMMARE – “Sono molto legato a Grottammare, fin da quando venivo con la Panda per 300 mila lire. Quando mi avete fatto questa proposta non potevo rispondere di no”. Maurizio Battista è pronto per l’edizione numero trentacinque del Cabaret Amoremio, manifestazione che lo vedrà per la prima volta direttore artistico della manifestazione.

“Ci sarà una scenografia importante – annuncia l’attore – e siccome saranno serate magiche ci sarà un’eccellenza mondiale: Silvan. Speriamo sia la prima edizione di altre trentacinque. Vorremmo che sia elegante, frizzante. L’ospite sarà importante, ma non sarà determinante. Punteremo sulla qualità. Lavorerò gratuitamente, per il piacere di portare a casa qualcosa di emozionante”.

Il 19 e 20 luglio il festival dell’umorismo vedrà una nuova location, ossia piazza Kursaal, a due passi dal mare. “E’ un onore per noi avere Maurizio – dice il sindaco Piergallini – la cornice sarà molto più suggestiva”.

I prezzi delle serate caleranno. “Vogliamo che il Cabaret sia aperto a tutti”, spiega il primo cittadino. “La piazza sarà divisa in settori, abbandoneremo la tradizione del biglietto unico”. I costi oscilleranno tra i 18 e i 22 euro a serata, mentre l’abbonamento sarà compreso tra i 30 e 35 euro.

Soddisfatto il presidente Amat, Gino Troli: “Trentacinque è un numero che possono pronunciare in pochi. Tra le tante offerte teatrali dell’estate, la comicità sarà di casa a Grottammare. Vogliamo che questa sia la percezione di tutte le Marche. Tutti devono sentirsi gratificati”.

La Regione da quest’anno sosterrà il Comune di Grottammare nel finanziamento dell’evento. Confermato lo sbarco in tv su Comedy Central per la serata finale di sabato 20.