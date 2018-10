Anffas Grottammare, dopo il sisma una nuova sede per le persone con disabilità e i loro familiari

GROTTAMMARE – Dopo il sisma del 2016 una nuova sede per le persone con disabilità e prive di sostegno familiare. “Le ville” è la location scelta dall’Anffas di Grottammare, che sarà inaugurata sabato 6 ottobre alle 10 presso il Borgo residenziale “La vigna” in contrada Cabiano a Ripatransone. Al termine della cerimonia inaugurale seguirà una tavola rotonda su “Legge 112: un confronto costruttivo” alla quale prenderanno parte, tra gli altri, il presidente nazionale Anffas Roberto Speziale, la presidente dell’Anffas di Grottammare Maria Lauri, il vicepresidente del Consiglio del notariato Albino Farina e il dirigente regionale Giovanni Santarelli.

“Si tratta di un’altra fondamentale conquista ottenuta nel corso di questi venticinque anni di attività verso la costruzione del “Dopo di Noi” – fanno sapere dalla onlus -. Tale Legge introduce misure che tutelano le persone con disabilità grave non solo dopo la scomparsa dei genitori, dopo di noi, ma attraverso una progressiva presa in carico della persona interessata, durante noi, che prevede il coinvolgimento delle famiglie stesse”. Anffas con il progetto “Le ville” propone una sintesi nuova tra l’accoglienza della persona con disabilità e la familiarità di una vera casa: si tratta di due ville piano terra con ampio giardino. Una villa con 10 posti, dove si è trasferita la Comunità socio educativa riabilitativa che accoglie persone con disabilità prive di un sostegno familiare, abbellita grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la seconda villa con 5 posti destinata al Progetto “Abito in Villa” realizzato in base alla Legge 112/2016 sul “Dopo di Noi”.

L’Anffas di Grottammare è presente a Ripatransone dal 2003 quando ha istituito, grazie alla Regione Marche, la prima Casa famiglia per accogliere persone con disabilità prive di sostegno familiare. Nel corso dei 15 anni di operatività l’associazione si è presa cura di circa 20 persone con disabilità, anche garantendo accoglienza per periodi di sollievo familiare. Il 30 ottobre dopo il violento terremoto del 2016, l’Anffas Onlus di Grottammare si è trovata costretta a cercare una nuova soluzione alternativa. “Abbiamo identificato sul territorio di Ripatransone, grazie all’impresa Sipa, un contesto abitativo in stile americano, ideale per gli scopi che ci prefiggiamo, tenendo conto principalmente della qualità della vita delle persone con disabilità di cui ci prendiamo cura – sottolinea l’Anffas-. Il quartiere residenziale è ubicato lungo la Val Tesino, poco distante dal casello autostradale di Grottammare e facilmente raggiungibile attraverso le principali vie di comunicazione”.

Posizione di straordinaria importanza per la qualità della vita di persone con disabilità, che possono muoversi liberamente in un luogo completamente urbanizzato e dotato di tutti i servizi necessari.