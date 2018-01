Alessandro Speca confermato alla guida delle Misericordie di Marche, Abruzzo e Molise

GROTTAMMARE – Alessandro Speca è stato confermato alla guida della Conferenza Interregionale delle Misericordie di Marche, Abruzzo e Molise. Già Governatore della Confraternita di Misericordia di Grottammare la nomina, annunciata già in estate dal Presidente Nazionale delle Misericordie d’Italia, Roberto Trucchi.

Trucchi stesso motiva la scelta spiegano come la nomina vada intesa come espressione del Movimento delle Misericordie di Marche, Abruzzo e Molise e come rappresentante fiduciario sul territorio del Presidente Nazionale stesso.

La Conferenza Interregionale è composta da 27 Confraternite di Misericordia: 5 nelle Marche, 16 in Abruzzo e 6 in Molise, la maggior parte delle quali dedite al servizio ambulanza, al trasporto e servizio sociale e alla Protezione Civile, azioni svolte secondo i principi ispiratori della carità cristiana e della solidarietà. La sede resterà in Via Fratelli Rosselli 51/B a Grottammare (Ap) presso i locali della Misericordia di Grottammare.

Il rinnovato Presidente Interregionale, Alessandro Speca, dopo aver ringraziato le Misericordie delle tre regioni e il Presidente Nazionale per il rinnovo della fiducia, comunica che, oltre alle attività istituzionali di normale azione quotidiana, l’obiettivo dei prossimi impegni avrà come attenzione prevalente la Riforma del Terzo Settore e le procedure che porteranno le Associazioni a diventare E.T.S. (Enti del Terzo Settore), valorizzando quello che può definirsi un cambiamento epocale del mondo del No-Profit.