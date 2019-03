“Alcol e mass media”, dopo l’incontro con i genitori arriva quello con i ragazzi

GROTTAMMARE – Il rapporto tra i mass media e l’alcool è il tema dell’incontro fissato giovedì prossimo, 28 marzo, nel centro ricreativo “Stile libero” (via del Mercato).

L’iniziativa, dal titolo “Alcool e mass media”, è rivolta a ragazzi in età adolescenziale (12-18 anni) e segue a quella dedicata ai genitori, tenutasi sabato scorso nel centro ricreativo di Zona Ascolani. Entrambe fanno parte di un doppio ciclo di seminari sulle dipendenze patologiche adolescenziali, promosso dall’Unità di strada, in collaborazione con l’Ambito territoriale 21 e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La struttura dell’incontro è di tipo laboratoriale, tesa cioè a favorire la partecipazione attiva dei giovani, in modo da coinvolgerli in prima persona ed evitare una posizione di distanza dalle tematiche affrontate, ponendo particolare attenzione all’analisi del loro vissuto emotivo e cognitivo. A condurre il laboratorio sarà la psicologa Serena Ficcadenti. La partecipazione all’incontro è libera. Inizio ore 16.30.

L’Unità di Strada è un servizio di promozione del benessere e sicurezza. Grazie ai suoi esperti, realizza interventi d’informazione e di sensibilizzazione sugli effetti e sui rischi legati all’assunzione di sostanze psicotrope e sui comportamenti patologici, net gaming e gioco d’azzardo. Il servizio è gestito dalla cooperativa sociale COOSS Marche.

Informazioni sull’incontro o sui prossimi appuntamenti al numero 0735.736668 (Stile libero), dalle 16 alle 19.