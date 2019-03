Alcol e mass media, a Grottammare un seminario per i genitori

GROTTAMMARE – Il centro ricreativo ”L’Isola che c’è” di Zona Ascolani ospita domani, sabato 23 marzo, l’incontro “Padre, Madre e Alcool” (16.30-19, gratuito). Si tratta del terzo appuntamento della rassegna di seminari per genitori “Dipende da noi!”, destinata ad accrescere le conoscenze su come prevenire e intervenire nelle diverse patologie di dipendenza. Il progetto è condotto dagli esperti del servizio Unità di Strada dell’ATS 21, gestito dalla COOSS Marche.

I partecipanti all’incontro, guidato dal sociologo e mediatore culturale Romeo Vannicola, avranno la possibilità di riflettere sul modo in cui l’alcol, soprattutto per motivi economici, viene promosso e pubblicizzato, attraverso la visione e l’analisi degli spot rivolti agli alcolici. Obiettivi: fornire informazioni sulle sostanze e l’alcol e sugli effetti del loro consumo; prevenirne il consumo; approfondire i bisogni e le abitudini dei giovani, le loro aspettative, il modo in cui si inserisce nella vita quotidiana l’uso di alcol.

L’Unità di Strada è un servizio di promozione del benessere e sicurezza. Realizza interventi d’informazione e di sensibilizzazione sugli effetti e sui rischi legati all’assunzione di sostanze psicotrope e sui comportamenti patologici, net gaming e gioco d’azzardo. Il prossimo e ultimo incontro è fissato a sabato 13 aprile e verterà sull’utilizzo dei social network. Informazioni al numero 0735.583784 dalle 16 alle 19.